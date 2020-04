COVID-19. Sale a 71 il numero dei contagi ad Ischia. Ancora tre operatori di Villa Mercede positivi nella sola giornata di oggi

Stiamo per lasciarci alle spalle una settimana difficile. Senza dubbio si tratta dei giorni più duri affrontati dalla nostra comunità all’indomani dell’esplosione del contagio COVID-19 ad Ischia. Parliamo in termini di numeri in costante ascesa. Sale infatti a 71 il numero dei contagiati ad Ischia. Gli ultimi tre casi sono stati resi noti in queste ore. Si tratta di tre operatori della RSA Villa Mercede. In ogni caso si tratta di cluster di contagio ben definiti e tenuti sotto stretta osservazione dall’ASL NA2Nord.

