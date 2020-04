COVID-19. Sale a 68 il numero dei contagi ad Ischia. Ancora tre casi a Serrara Fontana

Senza dubbio questa settimana che sta per concludersi resterà come una delle più difficili e dure da metabolizzare nella storia dell’Emergenza Sanitaria ad Ischia. Sale infatti a 68 il numero dei contagiati ad Ischia. Gli ultimi tre casi nel comune di Serrara Fontana.

Due riguardano gli operatori della Rsa Villa Mercede. Sono stati infatti processati altri 6 tamponi degli operatori che lavorano presso la struttura: 2 positivi e 4 negativi. I soggetto sono stati posti in quarantena e nel merito si stanno attivando le procedure previste.

Sempre a Serrara Fontana purtroppo è stato accertato un’altro caso positivo.

Si tratta di un cittadino già in quarantena da oltre 15 giorni in un’abitazione sita in un altro Comune dell’Isola. Un caso non legato a Villa Mercede e già inserito in un focolaio noto all’ASL.

Un altro caso si era invece registrato ieri a Forio nell’ambito di un cluster familiare ben identificato e collegato ad un caso di positività accertato il 10 aprile sempre nel comune di Forio per un paziente attualmente ospedalizzato. La donna risultata positiva al COVID-19 è la madre dell’uomo ed è in isolamento domiciliare da tempo, le sue condizioni di salute sono buone e non destano preoccupazione ai medici e sanitari dell’ASL che monitorano costantemente la situazione. Un caso di contagio collegato madre-figlio

La curva dei contagi sull’isola di Ischia continua, dunque, a salire. Anche se gli esperti predicano un cauto ottimismo.

Siamo a quota 68. Il dato tiene conto anche dei cittadini formalmente residenti sull’isola ma domiciliati altrove. Dei guariti (2) e dei deceduti(2). 68 casi confermati dei contagi registrati ufficialmente. La diffusione del contagio, in ogni caso, continua a non essere incontrollata. Nella giornata di ieri sono stati infatti comunicati gli esiti dei tamponi dei restanti 20 pazienti della RSA Villa Mercede, il focolaio ischitano dove c’è maggiore allerta, gli esiti sono tutti negativi. Si attendono gli esiti dei tamponi effettuati agli operatori che lavorano presso la RSA.