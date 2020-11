Covid-19. Rocco Barocco positivo ricoverato all’ospedale del Mare

Il coronavirus non arresta la sua diffusione. Il Covid in queste ore sta colpendo implacabile il mondo dello spettacolo ed ora anche della moda. Il virus ha colpito anche uno dei più importanti stilisti del made in Italy. Rocco Barocco si trova infatti ricoverato da qualche giorno a Napoli: 76 anni, lo stilista è curato dagli specialisti del nuovo Covid Center dell’Ospedale del Mare. Rocco Barocco si trova nel reparto di terapia sub intensiva del nosocomio. Per Barocco si è reso necessario il ricorso alla terapia con ossigeno e le se condizioni vengono definite in leggero miglioramento rispetto a quando Rocco Barocco è stato accompagnato dai familiari dopo aver accusato problemi respiratori.