COVID -19, rivoluzione reparti al Rizzoli C’è la disponibilità per due pazienti

Ida Trofa | Anche l’Ospedale Anna Rizzoli si attrezza e si mette a disposizione per i ricoveri da Coravirus. Tutto questo mentre il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia un nuovo Loreto Mare dedicato al COVID-19 e mentre all’Ospedale Cotugno di Napoli, la vera trincea campana di questa emergenza sociosanitaria, è stato aperto un nuovo reparto (pronti i primi nove posti letto).

È una drammatica corsa contro il tempo per anticipare l’esplosione dell’epidemia da coronavirus a Napoli e in Campania, ma anche la sintesi finale di una eccessiva e affatto condivisibile strategia della paura.

Metodi e tecniche da regime che, forse, De Luca non vedeva l’ora di potere attuare in piena libertà di manovra, ebbro di consenso populista. Dopo la Cina, come la Cina, senza neppure più la libertà di ammalarci, perché questa libertà minaccia di precludere al salute altrui.

Il Cotugno è già un polo all’avanguardia in campo epidemiologico, l’establishment dello Sceriffo di Palazzo Santa Lucia promette mari e monti, che in dieci giorni il Loreto Mare di Napoli sarà un ospedale dedicato alla lotta contro il virus. Ischia non può essere immune con i suoi presidi di frontiera da questa guerra conto l’ignoto!

Evitare la paralisi ospedaliera

La priorità è fermare i contagi, attuando tutte le misure ritenute utili dalla politica per questo obiettivo, “ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di scenario“ tuona De Luca prospettando l’apocalisse. In questo piano da battaglia epocale anche l’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno è alle prese con la sua rivoluzione anticontagio, anti Coronavirus. Continuano gli allestimenti dei reparti ma non solo.

E’ in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l’incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane che investirà anche il presidio di Via Fundera e pertanto, nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti, risulta indispensabile l’adozione di ulteriori misure.

Misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini che circolano per motivi strettamente necessari e della collettività in generale.

Il possibile rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni allo stato idonee a fronteggiare l’emergenza, stante i dati diffusi dal Governo sulla crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente l’emergenza della Regione Campania sta mettendo in crisi la sanità campana ancora di più di quanto non lo fosse prima.

Rizzoli disponibile al ricovero dei COVID-19

Lo sforzo chiesto al Presidio di Ischia rappresenta un percorso alternativo di accesso all’ospedale per malattie infettive con un’area ulteriore a quelle già allestite per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Il reparto di Medicina al primo piano, in cui sarà possibile visitare e tenere i casi sospetti con sintomi più lievi. Il nuovo “COVID-19“ isolano rappresenterebbe un utile polmone per accogliere i nuovi pazienti contagiati dal Covid-19 bisognosi di ricovero. Gli arrivi giornalieri hanno ormai saturato la ricettività degli ospedali. Si procede per tappe forzate e decisioni dettate dalle esigenze contingenti considerando una ricettività ampliabile. Una preziosa valvola di sfogo per garantire cure a pazienti che si ammalano si continuo in un’epidemia che continua a correre nel numero di nuovi casi.

La trasformazione è in itinere, ma il Presidio ha già dato la sua disponibilità ad accogliere i casi, al momento si presume casi lievi di pazienti affetti dal Coronavirus. Per ora c’è la disponibilità al ricovero di due sole unità.

Le condizioni variano, ma i sintomi sono uguali per tutti. Si va dalla tosse, alla febbre alta ad altre difficoltà respiratorie fino alla dispnea e alla riduzione della saturazione di ossigeno che comportano cure più intensive. Ovviamente al Rizzoli saranno destinate, eventualmente, solo le sintomatologie lievi.

La nuova area COVID-19 al Rizzoli. La medicina verso la caratterizzazione dei ricoveri per Coronavirus

Come ben sanno i nostri lettori è già stato allestito un mini reparto ‘Covid’ attrezzata tra la chirurgia e l’ortopedia. Per ora, tre letti e tre ventilatori. L’impianto dei nuovi spazi oltre quelli già in essere è cominciato nel pomeriggio di venerdì. Medici, sanitari e popolazione ospedaliera impegnata in prima linea.

Qui è in programma di destinare l’intero reparto di Medicina ai ricoveri per COVID-19. L’Ospedale Anna Rizzoli consta di 56 posti letto di degenza complessivi, dei quali 24 di chirurgia e ortopedia, 16 di medicina, 8 di Utic e cardiologia e 6 pediatria.

Una misura necessaria nell’ambito del piano straordinario regionale in via di redazione. Spazi dove dovranno essere ricoverati i pazienti per cui la direzione del Rizzoli ha già dato la disponibilità all’eventuale ricovero. Dovranno essere tutte stanze singole ad alto isolamento con bagno e impianti di ventilazione a pressione negativa, predisposte sia per l’assistenza respiratoria con casco a pressione di ossigeno, sia in parte utilizzabili come unità di terapia sub intensiva.

Misure ulteriori

Si tratterebbe dunque di misure ulteriori rispetto a quelle già adottate dettate dalle necessità contingente di un moto emergenziale, che varia di ora in ora, senza consentire di fare previsioni sul lungo periodo. Intanto dal Rizzoli arrivano le rassicurazioni sulle procedure seguite e sull’iter che porterà, eventualmente, a prestare assistenza ai pazienti. Corre l’obbligo di ricordare che la tenda per il Triage separato dei pazienti febbrili è operativa a pieno regime dalle 14,00 del 3 marzo 2020, il percorso differenziale per gli eventuali casi da riparare in stanza contumaciale anch’essa attiva da fine febbraio. I dispositivi di protezione i individuale (DPI) esistono in quantità adatta così come i tamponi. Il personale è perfettamente formato per l’emergenza e la stanza di contumacia ovunque allocata non libera virus.

L’appello condiviso e da condividere è alla calma, ai comportamenti responsabili. Un appello diffuso dalle massime autorità, dagli organismi preposti alla gestione all’emergenza mondiale sul Coronavirus. Per ora la richiesta e la disponibilità per il ricovero di eventuali pazienti COVID-19 provenienti dalla terraferma è di due.