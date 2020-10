Covid-19: riposo forzato per Virtus Libera e Real Ischia

Prime gare rinviate anche nel girone unico di C/1 di calcio a 5 e nella serie C/2. Per un caso di positività al Covid-19 denunciato dal Casagiove, salta la gara in programma sabato pomeriggio al PalaCasale con la Virtus Libera Forio. Rinviate anche Futsal Coast-Lu.Pe. Pompei, Futsal Guadagno Pack-Cus Avellino e Olympique Sinope-Progetto F.Terzigno. In Serie C/2, sabato al “F.Taglialatela” non si giocherà Real Ischia C5-Meridiana Sport e Svago perché la società ospite ha chiesto il rinvio per un caso di positività.