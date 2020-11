Covid-19, riecco Villa Mercede: tre oss e un’infermiera positivi

Ida Trofa | A seguito dell’esecuzione di tamponi avvenuta nell’ambito dello screening previsto su tutti gli ospiti e sul personale della struttura per anziani di Serrara Fontana, la RSA Villa Mercede, 3 oss ed 1 infermiere sono risultati positivi al Coronavirus. Gli OSS sono unità in servizio non residenti sull’isola d’Ischia, ma trattasi di pendolari. Invece per l’infermiere, il contagio è relativo ad una professionista isolana che opera con prestazioni esterne. Non risultano, invece, contagiati i degenti, gli ospiti della Residenza di Piazza Cavonera Grande sono risultati tutti negativi.

Le persone positive presentano attualmente sintomi di lieve entità e per questo non è stato necessario il ricovero ospedaliero. Gli operatori positivi sono invece in isolamento domiciliare presso la loro residenza in terraferma.

La situazione dovrebbe essere, secolo le procedure, attentamente seguita dalle autorità sanitarie. Come è noto ai nostri lettori, all’interno della struttura era stato creato un settore separato, per mettere in quarantena gli ospiti positivi e per garantire le necessarie condizioni assistenziali, il distanziamento e l’utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuale.

Questo era già avvenuto nella fase uno della Pandemia, quando Villa Mercede ha pagato con i suoi anziani il prezzo più alto in termini di vite umane. Complice anche la malasanità. Fatti che hanno messo in luce tutti i limiti della medicina ischitana, della sua sanità e dei suoi presidi di frontiera: la sua residenza per anziani e il suo ospedale.

Ora, a fare paura è ancora il contagio di camici bianchi e personale sanitario. Con il costante aumento dei casi afferenti il personale medico in queste ore il Coronavirus torna nella nostra unica casa di riposo e riabilitazione per anziani e l’incubo Covid-19 bussa ancora alle porte di Villa Mercede.

In questo difficile momento, diviene ancor più necessario proteggere i medici in trincea, gli OSS, gli infermieri, i loro parenti, ma anche gli anziani ospiti che quotidianamente corrono il rischio di essere contagiati.