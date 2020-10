Covid-19.Record di positivi in Campania. 2 nuovi casi ad Ischia

Preoccupano i contagi in Campania e preoccupano sopratutto i contagi ad Ischia. Continuano a salire i positivi sull’isola dell’Ischia. 2 nuovi casi sono stati registrati ieri ad Ischia nel giorno del nuovo record di positivi. 1 caso nel comune di Ischia e 1 nel comune di Forio. Dopo le comunicazioni di rito partirà il tracciamento e l’indagine epidemiologica collegata.

Secondo l’ultimo bollettino 1261 per oltre 14mila tamponi effettuati. 391 contagiati riguardano solo la città di Napoli (5 nuovi ricoveri in ospedale).

Superati i diecimila positivi in Italia per la prima volta dal lockdown della scorsa primavera. 55 i decessi in Italia.

Questo il bollettino:

Positivi del giorno: 1.261

di cui:

– Sintomatici: 68

– Asintomatici: 1.193

Tamponi del giorno: 14.222

Totale positivi: 23.033

Totale tamponi: 737.227

​Deceduti del giorno: 3

Totale deceduti: 499

Guariti del giorno: 148

Totale guariti: 8.180

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 67 (+1)

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 786 (+24)