Covid-19. Picco a Villa Mercede, più 15 positivi a Serrara Fontana

Ida Trofa | Mercoledì terribile in termini di contagio e positività per l’Isola d’Ischia. Il picco per la RSA Villa Mercede e per il comune di Serrara Fontana dove si registra un vertiginoso aumento di soggetti residenti risultati positivi al Coronavirus. Sono ben 15 i tamponi risultati positivi al Covid-19 oggi. Di questi, 13 riguardano gli anziani degenti della RSA, 1 tampone è relativo ad un familiare ed 1, invece, ad un operatore sanitario.

Il dato è emerso nell’ultimo report serale diffuso dall’Unità di Crisi Regionale delle ore 22,30.

Con questi, il totale isolano è di numero 88 e, per la sola RSA di 26!

E’ triste dover apprendere che, con gli esiti dei tamponi resi noti dai laboratori del Cotugno di Napoli questa sera, tutti i pazienti di Villa Mercede sono risultati positivi al Coronavirus. Un cluster di contagio,questo, non lo dimentichiamo, collegato a doppio filo con il disastro dell’infezione incotrollata esplosa presso l’Ospedale La Schiana di Pozzuoli appena poche settimane fa. Fatti gravissimi in relazione ai quali la nostra Residenza per Anziani ha pagato il prezzo più alto in termini di vite umane. Due i decessi registrati dopo l’esplosione del focolaio nell’ambito della struttura. L’isola, ad oggi, piange già due dei suoi membri più anziani e si interroga sul futuro. Una realtà sensibile investita in pieno da un vortice inarrestabile la cui evoluzione, giorno dopo giorno, appare sempre più drammatica e dura.Sono attesi in queste ore, infatti, gli esiti degli ulteriori tamponi eseguiti in questi giorni di studi e screening a tappeto sulla diffusione dell’epidemia.

Pronti a trasformare anche il I Piano della RSA in COVID-19

La RSA è monitorata costantemente dall’ASL NA 2 Nord e dalla Task Force COVID-19 diretta dal dottor Ciro Di Gennaro. Il complesso residenziale già dalla scorsa settimana era stato posto in quarantena ed isolato secondo la profilassi imposta dalla Pandemia. Il II piano dello stabile trasformato in reparto COVID-19 ospita ben 7 degenti. Da domani, a seguito delle ultime evoluzioni epòidemiche, anche il I piano potrebbe trasformarsi in reparto dedicato al contagio. Sono ricoverati qui, infatti, i 13 pazienti della RSA risultati positivi quest’oggi. Sono attesi provvedimenti in tal senso.

I dati dell’unità di crisi

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha infatti comunicato che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 715 tamponi di cui 30 risultati positivi;- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 233 tamponi di cui nessuno risultato positivo;- Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 72 tamponi, di cui nessuno positivo;- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 1 risultato positivo;- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo;- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 158 tamponi di cui 3 positivi;- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 3 positivi;- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 576 tamponi di cui 13 positivi;- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 79 tamponi, di cui 1 positivo;- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 1 risultato positivo;- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 103 tamponi, di cui nessuno positivo;- Laboratorio di biotecnologie avanzate del CEINGE: sono stati esaminati 150 tamponi, di cui 1 risultato positivo .

Positivi di oggi: 53Tamponi di oggi: 2.623

Totale complessivo positivi Campania: 4.238Totale complessivo tamponi Campania: 58.324.