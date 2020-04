Covid-19, la gestione tamponi sulle isole tra raccomandazioni e “casini”. Il Cotugno smaschera l’ASL

Gaetano Di Meglio | Sembra che Antonio D’Amore non abbia voluto rendere noto alla popolazione tutta una serie di informazioni che, invece, avrebbe diffuso e sicurezza. Una mancanza di trasparenza grave se pensiamo che, ad esempio, la stessa Regione Campania e la Task Force della Protezione Civile fa tre volte al giorno con dati su scala regionale e provinciale.

Un chiaro gesto di accusa sia all’Azienda Sanitaria sia a chi gestisce il Distretto 36.

Dall’inizio di questa pandemia, infatti, in più di uno, abbiamo chiesto trasparenza e chiarezza su quello che era lo stato dei controlli del contagio da Corona virus sulla nostra isola.

Si è alimentata una velenosissima caccia alla streghe, è iniziata la caccia all’ambulanza, si sono replicate deprecabili azioni delatorie e, purtroppo si è lasciato all’oscuro e a brancolare nel buio una comunità intera che, invece, chiedeva solo, trasparenza e chiarezza.

E così, se proprio vogliamo trovare una discriminante al direttore generale dell’Asl che si deve preoccupare di 13 distretti, non possiamo pensare che nessuno nel Distretto 36, quello assiste i cittadini residenti nei Comuni di Ischia e Procida, non abbia potuto informarci di questi dati.

E così, se D’Amore poteva essere impegnato in altre faccende, non capiamo perché da Ischia con tutti i dati a disposizione, anche una volta al giorno, rispettando la privacy, ci è stato negato di conoscere la realtà dei fatti in quanti a tamponi inviati, tamponi eseguiti e il loro esito.

Una grave colpa, questa, del Distretto locale e, forse, anche di qualche sindaco che ha preferito alzare la voce inutilmente, quando, invece, poteva essere più efficace e più tempestivo nell’informare i cittadini.

Sappiamo tutto di tutto tranne che di quello che interessa! E così non va bene.

Ma il “vero” disastro dell’Asl è la gestione sul territorio.

Abbiamo già avuto modo di scrivere, ma ora, quando sembra che il grosso sia passato e in vista del “picco”, così come ha detto il governatore De Luca, ci chiediamo cosa accadrà.

C’è ha atteso 21 giorni per un tampone. C’è chi dal 18 marzo ha ricevuto un secondo tampone e una visita solo il 9 aprile! C’è ha dovuto diffidare penalmente l’ASL per avere il tampone.

E la gestione delle quarantene? Il sindaco di Barano ha denunciato che gli è stato notificato di cittadini da verificare. In giro si sentono voci discordanti. C’è chi assicura che dall’ASL è stato comunicato che, ad esempio, il marito può uscire e la moglie deve restare in quarantena e isolamento. Per i casi più importanti di contagio, infatti, c’è chi parla di 30 persone in “quarantena” ma, ad oggi, non c’è un elenco o una comunicazione chiara. E nel frattempo, la voce di gente che abbia violato la quarantena per vari motivi si va moltiplicando.

Ma come viene gestita tutta questa vicenda? Come viene comunicata la necessità di restare in quarantena? Qual è l’iter che si segue.

Brancoliamo nel buio, nei dubbi, nelle voci e dal 13 marzo giorno in cui abbiamo iniziato a fare conoscenza diretta con questo virus non c’è stato un avviso, un solo avviso, chiaro e univoco. Sono tutti in quarantena? Nessuno ha terminato il suo periodo di isolamento?

Chi sono? Quanti sono? Dove sono? Quando possono tornare a vivere senza limitazioni obbligatorie, ma solo con quelle di buon senso?

Nel frattempo, però, le accuse al sistema ASL iniziano ad essere serie e non solo valutazioni politiche o sociali.

Nei giorni scorsi, Maria Grazia Di Scala, in qualità di consigliere regionale aveva chiesto chiarimenti in merito alla gestione dei tamponi sull’isola d’Ischia. Un accesso agli atti che ha svelato diversi aspetti molto seri. Una verità, amara da digerire e che speriamo possa avviarsi verso un nuovo modo di fare.

Dal Cotugno, eccellenza e orgoglio nazionale, il centro in cui vengono analizzati i nostri tamponi, prima di direttore generale dell’Azienda, il dottor Maurizio di Mauro e poi dr. Luigi Atripaldi, direttore dell’UCO Microbiologia Virologia e Biochimica Clinica dell’A.O. dei Colli hanno reso noto alla Task Force, alla Regione Campania, all’Unità di Crisi all’on. Di Scala di quanto è successo in questi giorni.

Una storia triste da accettare ma che emerge in tutta la sua brutalità.

«In riferimento all’ istanza in oggetto – scrive il direttore di Mauro – con la quale la S.V.; ai sensi dell’ art. 45 dello Statuto Regionale, ha formulato istanza di accesso per ottenere un report giornaliero, riferito alle Isole di Ischia e di Procida, completo di tutti i dati relativi, tra le altre cose, al numero di tamponi effettuati, ai criteri di priorità adottati, ai tempi e ai percorsi terapeutici da attivare nelle more dell’ esito del tampone, si comunica che, trasmessa prontamente la stessa alle competenti strutture aziendali, al fine di acquisire i dati necessari al riscontro, il Direttore dell’ UOC Microbiologia di Virologia e Biochimica Clinica, nonostante la complessità e la delicatezza del momento, ha prontamente fornito, a mezzo mail, il proprio riscontro, come riassunto di seguito. In via preliminare si è precisato che i campioni pervenuti nelle prime settimane sono stati accompagnati da richieste non correttamente compilate, con ciò determinando criticità e ritardi .

Quindi si è rappresentato che: tutti i dati richiesti sono disponibili presso la Task Force della Protezione Civile, cui viene trasmesso un report quotidiano con: nome paziente; ASL di appartenenza; data prelievo; data esecuzione: esito esame; è stato implementato a livello regionale un servizio telematico attraverso il quale le singole ASL, e quindi i diversi Distretti Sanitari, possono scaricare direttamente i referti di competenza; riguardo ai tempi e agli ordini di priorità, la Direzione Sanitaria aziendale si è attenuta alle circolari ministeriali, tra le quali si segnala l’ ultima del 03 /04 /2020 , in cui vengono fornite ulteriori indicazioni relativamente alle diagnosi di laboratorio con l’ indicazione dei criteri di priorità in caso di situazioni di necessità. Per quanto sopra, atteso che un riscontro analitico dell’istanza può essere fornito solo attraverso la predetta UOC di Microbiologia, Virologia e Biochimica Clinica (e comunque limitatamente ai tamponi a questa pervenuti dalle isole Ischia e Procida), alla quale, però, attualmente fa carico un impegno notevolissimo in termini di esami specifici da effettuare quotidianamente, in aggiunta a quelli ordinari, si precisa che, qualora fosse necessario ed indispensabile, comunque ci si adopererà per il recupero dei dati in argomento. Si segnala che per un più celere reperimento degli stessi sarebbe opportuno interessare la Task­ Force della Protezione Civile o la struttura territoriale della ASL competente.

Ma il vero colpo di grazia e di denuncia è quello che arriva dal dr Atripaldi.

«In riferimento alla istanza del consigliere e presidente IV commissione Regione Campania Avv. Maria Grazia Di Scala circa le tempistiche di effettuazione degli esami molecolari per CoV 19 relativi a tamponi pervenuti dalle isole di Ischia e Procida si precisa che tutti i dati sono disponibili presso la Task Force della Protezione Civile. Ogni giorno viene inviato un file con i nomi dei pazienti, ASL di appartenenza date rilievi, date di esecuzione ed esito degli esami. Si precisa inoltre che i campioni sono pervenuti nelle prime settimane senza richieste correttamente compilate, con dati incomprensibili spesso e questo ha determinato non poche criticità.

Nei periodi di massima affluenza con l’arrivo di 700/800 tamponi giornalieri si è avuto un ritardo massimo di 3 giorni ma in alcuni casi si è dovuto ripetere l’indagine per campionamento non corretto. Allo stato non vi sono giacenze. Lo scrivente frequentemente ha personalmente informato il direttore dell’ASL NA 2 circa l’esito di tamponi urgenti ed inoltre ha organizzato un servizio telematico mediante il quale la stessa ASL e di conseguenza i vari distretti avrebbero potuto scaricare il referto firmato digitalmente. Tale servizio è stato evidentemente non utilizzato o utilizzato male.

Inoltre alcuni campioni sono stati trasportati erroneamente ad altri laboratori come abbiamo potuto constatare. Per quanto riguarda tempi e ordini di priorità la Direzione Sanitaria Aziendale si è attenuta alle indicazioni emanate dalle circolari ministeriali. Per quanto riguarda i tempi intercorsi tra prelievo e l’invio dei tamponi si sottolinea che questo è un dato di cui lo scrivente non può essere a conoscenza, può però dire che gli veniva spesso richiesto l’esito dell’esame prima che il tampone fosse giunto in laboratorio (spesso in ritardo di qualche giorno).

Si allega comunque documentazione fotografica con cui è possibile verificare come sono arrivati nelle prime settimane i campioni in laboratorio (scatoloni con elenchi interminabili di nomi e dati poco chiari e richieste scritte addirittura su cartoncini improvvisati). Per quanto riguarda la situazione attuale la produttività è di circa 600 tamponi al giorno con refertazione nell’ordine delle 24/36 ore.»

C’è poco altro da dire o da aggiungere!