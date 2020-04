Covid-19. Ischia sale il numero dei contagi. Siamo a quota 56. Due nuovi casi a Lacco Ameno

Una difficile Pasqua questa del 2020. Una Pasqua di quarantena e isolamento e aumento considerevole di casi di contagio. L’ultimo report quotidiano delle 22,00 diffuso dalla unità di Crisi della Regione Campania riporta della positività di altri due casi a Lacco Ameno che, in pochi giorni, da zero contagi sale a quota 5 cittadini positivi. I tamponi sono stati esaminati tra i 496 analizzati dall’Ospedale Cotugno di Napoli nelle sessioni di test del 12 aprile. Nel complesso al Cotugno sono 54 i test positivi, 2 appartenenti a cittadini dell’Isola d’Ischia. Ad Ischia il totale dei contagiati rilevati è di 56. Il nostro dato tiene conto anche dei cittadini formalmente residenti sull’isola ma domiciliati altrove. Dei guariti e dei deceduti.

Due casi a Lacco Ameno

Gli ultimi due casi accertati nel comune di Lacco Ameno, ove la conta del contagio sale a 5, appartengono allo stesso cluster. Lo stato di salute dei soggetti è buono. Da tempo erano in isolamento domiciliare.

In Campania a Pasqua solo 66 positivi

L’Unità di Crisi della Regione Campania, ha comunicato i risultati relativi all’emergenza coronavirus della domenica di Pasqua, 12 aprile:- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 496 tamponi di cui 54 risultati positivi;- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 165 tamponi di cui 5 positivi;- Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 31 tamponi, nessuno positivo;- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 121 tamponi di cui nessuno positivo;- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 97 tamponi di cui 2 positivi;- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 391 tamponi di cui 4 positivi;- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 21 tamponi, di cui 1 positivo;Positivi di oggi: 66

Tamponi di oggi: 1.322Totale complessivo positivi Campania: 3.670Totale complessivo tamponi Campania: 36.770.

Covid-19 Italia, bollettino: 156.363 casi, 34.211 guariti (+1.677), 19.899 morti (+431)

I morti per coronavirus in Italia cominciano a scendere: secondo il bollettino della Protezione civile di oggi sono 431 più di ieri, un dato inferiore a quello delle scorse settimane. Le vittime dall’inizio della pandemia sono quindi 19.899, i guariti in vece sono 34.211, 1.677 più di ieri. Al 14 aprile in tutta Italia risultano 102.253 persone positive al virus, 1.984 più di ieri. I casi totali sono 156.363, 4.092 più di ieri.

Coronavirus, diretta.