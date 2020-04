Covid-19.Ischia sale il Numero dei Contagi. Siamo a quota 54. Ancora due casi a Lacco Ameno

Questa triste ed in attesa Pasqua 2020 annuncia per Ischia 4 nuovi casi di contagio. Lo fa nelle pieghe dei report quotidiani diffusi dalla unità di Crisi della Regione Campania. Due casi ad Ischia e due casi a Lacco Ameno.I Tamponi erano stati esaminati tra le 509 provette analizzate dall’Ospedale Cotugno di Napoli nelle sessioni d test dell’11 aprile che nel complesso a reso 46 test positivi. 4 appartenenti a cittadini dell’Isola d’Ischia Ad Ischia il totale dei contagiati rilevati è di 54. Da quando l’epidemia è esplosa anche sull’isola la quota dei soggetti risultati positivi ha raggiunto una cifra considerevole ma non allarmante per gli esperti della sanità. Il nostro dato tiene conto anche dei cittadini formalmente residenti sull’isola ma domiciliati altrove. Dei guariti e dei deceduti.

54 casi confermati dei contagi registrati ufficialmente. Poco più dello 0,07% degli ischitani è stato colpito. Letto così, il dato non appare tanto preoccupante rispetto alla paura che, di fatto, domina le vite di molti residenti sulla nostra isola.

Due casi nel comune di Ischia

Gli ultimi due casi accertati nel comune di Ischia appartengono a due nuclei familiari già risultati contagiati. Lo stato di salute dei nuovi positivi è buono così come quello delle rispettive famiglie; tutti sono già da tempo in isolamento domiciliare.

Due casi a Lacco Ameno

Gli ultimi due casi accertati nel comune di Lacco Ameno, ove la conta del contagio sale a 3 casi, appartengono ad uno stesso nucleo familiare, sono giovanissime e collegate al caso di una anziana lacchese ricoverata per patologie pregresse presso l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno e dichiarata positiva al Covid l’8 aprile . Lo stato di salute delle due nuove positive è buono come quello dei familiari. Da tempo erano in isolamento domiciliare.

I numeri nel complesso

La Protezione civile del Commissario Angelo Borrelli ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. I dati ci confermano il calo della pressione ospedaliera iniziato ormai una settimana fa.

Ad Ischia il numero dei contagi acclarati continua a salire ed è già a 54. In Campania sono 3604. 152.271 casi accertati, invece, in tutta Italia.

Continua la discesa in Italia. Ma Ischia appare come sempre in contro tendenza. Il rapporto tamponi/contagi ha fatto segnare da giorni il minimo assoluto nella penisola, ma non sull’isola. Le terapie intensive si svuotano le ospedalizzazioni continuano a diminuire. Cosa possa significare che il numero dei contagi continua ad aumentare in minima parte in Italia e in larga parte ad Ischia, mentre gli ospedali si svuotano, potranno spiegarcelo solo gli esperti.

230 tamponi effettuati ad Ischia

AI riguardo, nel corso di una apposita riunione tenutasi il 10 aprile tra la prefettura, il Coordinatore dell’Unità di crisi regionale ed il direttore generale della ASL Napoli 2 Nord è emerso che, allo stato, sull’isola si contano “32 (dato relativo a giorni fa ndr) casi di positività da contagio, tutti già in quarantena, e in settimana è stato ritenuto possibile anche un ridimensionamento dei casi dovuto alla presumibile ed attesa dichiarazione di guarigione di 6 o 7 casi“.

In totale risultano effettuati 230 Tamponi e, nello specifico, i casi di positività riscontrata, sono tutti sotto osservazione sanitaria, tali da non far evidenziare alcun significativo livello di criticità.

In ambito ospedaliero le autorità lacchesi danno notizia di almeno due casi di imminente guarigione per i quali si sta attende solo l’esito del doppio tampone negativo. Tutti curati con il protocollo del cosiddetto farmaco del Dottor Ascierto.