COVID 19. Ischia sale a quota 48 la conta dei contagi

E’ stato un mercoledì di passione per l’isola d’Ischia seguito da un giovedì di ansie e di attese. Un giovedì da paura con 6 casi di positività confermati in una sessione sola e in un solo comune: Ischia. Un caso molto delicato. Questa Pasqua appare sempre più caratterizzata da dati in crescendo per il numero di contagiati sull’isola d’Ischia che in tre giorni si affaccia alla soglia dei cinquanta casi.

Sale infatti a quota 48 la conta dei contagi. Il dato tiene conto anche dei cittadini formalmente residenti sull’isola ma domiciliati altrove. Dei guariti e dei deceduti. C’è anche un “mini giallo“ risolto a Lacco Ameno ed un altro da chiarire, mentre aumenta il numero dei pazienti contagiati ricoverati al Rizzoli.

48 casi confermati dei contagi registrati ufficialmente alle 22.00 di ieri, quando si attendevano le rielaborazioni dell’ultima ora per giovedì 9 aprile. La diffusione del contagio, in ogni caso, continua a non essere incontrollato. Lo 0,068% degli ischitani è stato colpito. Letto così, infatti, il dato non appare preoccupante rispetto alla paura che, di fatto, domina le nostre vite.

Ischia ne fa 6 in una sessione sola

La sessione serale di ieri, è stata quasi drammatica negli esiti. Superata solo dai contagi del 21 marzo quando ne furono 7. L’esito dei tamponi rivela, infatti, la positività per 6 cittadini del comune di Ischia. Tutti in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare da giorni. Stando alla prima ricostruzione di questo nuovo focolaio, la gran parte di essi apparterrebbe ad un unico ceppo familiare. E, in ogni caso, sono legati a contagi già precedentemente accertati e circoscritti.

Il comunicato del sindaco di Ischia: “Cari concittadini, la giornata si è conclusa con la notizia di altri 6 casi positivi al Covid 19. 5 nostri concittadini appartengono ad un unico nucleo familiare, già in quarantena, sottoposti a tamponatura 2 giorni fa. Attualmente, tutti i contagiati si trovano in buone condizioni di salute poiché la malattia ha già fatto il suo decorso. Infatti, il contagio dei nostri concittadini, rilevati oggi positivi, risale agli inizi della fase di contenimento e di isolamento sociale”.