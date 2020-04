COVID 19. Ischia sale a quota 42 la conta dei contagi

In serata arriva la conferma della positività per una ischitana ricoverata al Rizzoli

Giornata in crescendo per il numero di contagiati sull’isola d’Ischia. Giunge con le rielaborazioni dell’ultima ora il caso di positività di una cittadina ischitana ed ospedalizzata presso il Rizzoli di Lacco Ameno. La donna, già affetta da patologie pregresse, era in attesa di essere sottoposta ad intervento chirurgico e da tempo degente presso la propria abitazione. Il peggioramento delle sue condizioni di salute hanno reso necessario il ricovero presso l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Qui dopo essere stata sottoposta a tutte le indagini cliniche di rito, ivi compreso i test a Tampone, è stata ricoverata presso il reparto COVID-19 per il sospetto di contagio. Stasera la conferma della sua positività.

Ad Ischia siamo dunque a 42. 42 casi confermati dei contagi registrati ufficialmente (tra guariti e deceduti) alle 22,00 di ieri, quando si attendevano le rielaborazioni dell’ultima ora.

42 contagi con l’ultima sessione, prima di mezzanotte. Sono proprio le rielaborazioni a riservare una amara sorpresa. Due casi che giungono dopo l’ultimo ufficializzato nella sessione pomeridiana dei test per un cittadino residente nel comune di Barano.

In un giorno sono 4 i casi positivi: uno a Barano, due a Casamicciola ed uno a Ischia (con domicilio a Lacco Ameno).

L’iter sulla filiera del contagio era già avviato ed è legata a casi di contagio già accertati nella cerchia stretta, nel caso baranese, dei colleghi di lavoro ed in particolare di un cittadino del comune di Ischia. Negli ultimi due casi, attribuiti al comune di Casamicciola, si tratta di contatti familiari a due casi già accertati. L’ultimo caso, il quarto di questo terribile mercoledì 8 aprile, per la donna di Ischia attualmente ricoverata al Rizzoli. La diffusione del contagio, in ogni caso, continua a non essere incontrollata.

Castagna annuncia i due casi di positività e invita alla cautela

Ad annunciare gli ultimi due casi di positività dil sindaco di Casamicciola: “Da pochi minuti mi è stato comunicato di due nuovi casi di positività al Covid 19 per altrettanti cittadini residenti a Casamicciola Terme. Sale dunque a 4 il numero dei contagiati. I soggetti in questione sono riconducibili ai precedenti contagi, si trovavano già in isolamento e le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni. A entrambi il più sincero auguri di una pronta guarigione. A tutti i miei concittadini chiedo di continuare a limitare gli spostamenti e ad essere animati da senso di responsabilità, ora più che mai dobbiamo fare sacrifici per vincere questa battaglia“.