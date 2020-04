COVID-19. Ischia sale a 73 contagi. Risveglio Triste per Villa Mercede: Tampone Positivo per una anziana degente

L’isola comincia a fare i conti con le cifre del contagio, numeri sempre più vertiginosi per la piccola comunità insulare che ora comincia ad interrogarsi davvero. Quanto si è diffuso il virus? Quanti asintomatici hanno fatto si che l’infezione proliferasse? Domande che resteranno senza una risposta! Per ora restano solo i dati a dare traccia di questo enorme caos, di questa para invisibile e spesso letale chiamata Covid-19.

Ci siamo lasciati alle spalle una settimana difficile. Senza dubbio si tratta dei giorni più duri affrontati dalla nostra comunità all’indomani dell’esplosione del contagio COVID-19 ad Ischia. Parliamo in termini di numeri in costante ascesa. Sale infatti a 73 il numero dei contagiati ad Ischia. L’ultimo caso è stato reso noto in queste ore. Si tratta di una paziente di Villa Mercede risultata positiva al tampone eseguito dopo il sopraggiungere di un lieve stato febbrile. La donna, già affetta da patologie pregresse, già sabato scorso era stata sottoposta ad un primo tampone che aveva dato esito negativo.

Si tratta di cluster di contagio ben definito e tenuto sotto stretta osservazione dall’ASL NA2Nord, alla cui professionalità non resta che affidarsi dinanzi alle variazioni altalenati del contagio. Almeno il contagio letto attraverso i pochi numeri dei tamponi e dei relativi risultati. Si prova una certa inquietudine e l’istinto di guardarsi costantemente le spalle continuando a fare la conta giorno dopo giorno senza mai vedere la luce infondo al tunnel.

La RSA Villa Mercede resta il focolaio ischitano a cui porre maggiore attenzione. Una realtà sensibile sul territorio.

Nello specifico, i casi di positività rivelati dai Tamponi analizzati dall’Ospedale Cotugno riguardano una anziana ospite della Rsa Villa Mercede non risultata contagiata si qui e monitorata più volte in tal senso. La donna è stata ospedalizzata ed è attualmente ricoverata presso il reparto COVID-19 del PO Anna Rizzoli di Lacco Ameno . Nel merito dei collegamenti legati a questo ultimo contagio si stanno attivando le procedure previste.

A darne notizia il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso: “Una paziente di Villa Mercede il cui primo tampone era risultato negativo, sabato è stata sottoposta a nuovo tampone in quanto venerdì sera manifestava una leggera febbricola. Considerate le condizioni di salute della signora purtroppo compromesse da una grave patologia i medici hanno deciso di adottare questa ulteriore precauzione (altro tampone) e nel contempo, in attesa dell’esito del tampone hanno provveduto ad isolarla dalle altre pazienti anche se al momento risultava negativa. Ieri tarda mattinata la paziente in questione, dopo la consueta visita effettuata dall’equipe del Rizzoli, è stata trasferita al Rizzoli. Ieri sera alle 23 circa mi è stato comunicato l’esito del secondo tampone, purtroppo risultato positivo. Questa è la fedele ricostruzione degli avvenimenti. Tutto il resto sono inutili supposizioni”

Il primo cittadino, inoltre, aggiunge una ulteriore chiosa: “La tutela della privacy impedisce, giustamente, di rivelare notizie attinenti allo stato di salute dei pazienti. Il buon senso però dovrebbe permettere a tutti i cittadini di non avallare ipotesi che senza cartelle cliniche e altro diventano uno strumento pericoloso atto solo a creare isteria e altro. Stamattina tutti gli operatori di Villa Mercede si stanno recando presso la postazione mobile adibita a Lacco Ameno per la somministrazione del secondo tampone. Segno questo che non si sta abbassando la guardia. Recarsi personalmente presso la struttura mobile consente di effettuare il tampone in sicurezza, senza nemmeno scendere dall’abitacolo, consente inoltre di somministrare i tamponi in minor tempo, cosa questa che preme a tutti. Tutti i pazienti stamattina verranno sottoposti nuovamente a tampone presso la struttura per ovvi motivi di difficoltà a far spostare i pazienti, come hanno fatto i dipendenti. I dipendenti risultati positivi devono stare in isolamento e non avere contatti con alcun familiare! Per quelli posti in quarantena vale la stessa regola! Mi preme sottolineare che chi lavora presso strutture ospedaliere deve avere ancora più cautele rispetto al cittadino che lavora in altro ambito. Molte più cautele!!! Lo impone – conclude Caruso – il tipo di lavoro scelto e il rispetto che deve avere per i pazienti“