COVID 19. Ischia sale a 41 contagi. Altri 2 casi sull’isola

Contagiati in Italia 139.422 positivi. In Campania i positivi sono 3.344. Ischia conta 41 positivi mentre si aspettano le rielaborazioni e le ultime conferme

Mantenere alta la guardia. Sono i dati resi noti dalla Protezione civile l’8 aprile 2020. Ad Ischia il numero dei contagiati continua a salire. Terapie intensive ancora in calo per il quinto giorno consecutivo. Boom di tamponi. Sono 51.680 i tamponi effettuati in un solo giorno per individuare i positivi al coronavirus: si tratta di uno dei maggiori incrementi dall’inizio dell’emergenza.

Ad Ischia Siamo a 41. Sono 39 casi confermati dei contagi registrati ufficialmente (tra guariti e deceduti) alle 22,00 di ieri, quando si attendevano le rielaborazioni dell’ultima ora. E Sono proprio le rielaborazioni a riservare una amara sorpresa. Due casi che giungono dopo l’ultimo caso ufficializzato nella sessione pomeridiana dei test per un cittadino residente nel comune di Barano. In un giorno solo tre casi positivi accertati ed un quarto al vaglio. L’iter sulla filiera del contagio era già avviato ed è legata a casi di contagio già accertati nella cerchia stretta, nel caso baranese, dei colleghi di lavoro ed in particolare di un cittadino del comune di Ischia. Negli ultimi due casi, attribuiti al comune di Casamicciola si tratta di contatti familiari e di vicinato. Uno dei contagiato è unA donna di Ischia al cui residenza viene attribuita a Casamicciola . La sequenza sui focolai da circoscrivere riparte. Quando è in fase di valutazione anche un ulteriore caso di positività (quindi il 4 della giornata) che porterebbe la conta dei positivi a 42. Dato quest’ultimo non confermato. Si attendono le rielaborazioni.

In Regione. 3.344 Positivi. È di 3.344 il numero di positivi alle 22,00 di ieri.Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Campania quando manca l’ultima sessione. Quando andiamo in stampa ci sono ancora gli ultimi aggiornamenti. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: 483 tamponi di cui 37 positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: 209 tamponi di cui 8 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: 87 tamponi di cui nessuno positivo;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: 169 tamponi di cui 13 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: 137 tamponi di cui 1 positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: 115 tamponi di cui 1 positivo;

– Azienda Universitaria Federico II: 97 tamponi di cui nessuno positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 484 tamponi di cui 11 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: 12 tamponi di cui nessuno positivo;

– Ospedale di Eboli: 87 tamponi di cui 5 risultati positivi.​

Positivi di ieri: 76

Tamponi di ieri: 1.880

Totale complessivo positivi Campania: 3.344

Totale complessivo tamponi Campania: 29.664

Coronavirus, bollettino Italia: 139422 casi totali (+3.836), 17669 morti (+542), 26491 guariti (+2.099)

Covid-19 Italia, bollettino: 139.922 casi totali (+3.836), 17.669 morti (+542), 26.491 guariti (+2.099)

Il bollettino della situazione Coronavirus in Italia ieri 8 aprile 2020, conta 139.422 contagi totali dall’inizio della pandemia. L’incremento rispetto a 24 ore prima è di 3.836. I morti salgono a 17.669, 542 nelle ultime 24 ore. Le persone guarite dal Covid-19 sono ora 26.491, con un aumento rispetto a ieri di 2.099 unità, l’incremento più alto dall’inizio dell’emergenza. Gli attualmente positivi (esclusi quindi guariti e decessi) sono 95.262, 2.075 in più di martedi.