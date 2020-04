COVID-19. Ischia raggiunge quota 93. Ancora due casi legati al focolaio di Villa Mercede

Sale ancora e lo fa tragicamente, la quota dei contagi ad Ischia. L’isola ha raggiunto i 93 casi.Altri due casi di positività accertato nel comune di Ischia, entrambe collegati al cluster della RSA Villa Mercede di Serrara Fontana. Qui il focolaio ha raggiunto un numero di contagiati pari a 32. Gli esiti solo emersi al termine dell’ultima sessione di test che ha portato a 32 test positivi in tutta la Campania che sale a 4.331 contagiati totali.

Iachia. Siamo a quota 93

93. questo i numero dei cittadini dell’isola d’Ischia contagiati dal COVID-19. Gli ultimi casi rilevato di positività al Coronavirus, purtroppo ancora nel cluster di contagi di Villa Mercede e nelle dinamiche endofamiliari.E’ stata comunicata dalle autorità sanitarie la positività al Coronavirus di due persone residenti nel comune di Ischia. Si tratta di altri 2 cittadini di Ischia familiari conviventi di un operatore di Villa Mercede già risultato positivo al corona virus.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica infatti che sono pervenuti i seguenti dati dall’Ospedale Cotugno di Napoli dove sono stati esaminati 615 tamponi di cui 9 risultati positivi; 2 sono appartenenti a cittadini di Ischia.

Nell’ambito del Cluster di Villa Mercede sono attesi gli esiti di altri 5 Tamponi eseguiti nell’ambito dello screening di massa seguito sulla popolazione della RSA nel tentativo di ricostruire la diffusone dell’infezione legata alla residenza per anziani già accertato e monitorato dalle autorità sanitarie in stretto coordinamento con l’unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019. I dati, dunque, mostrano una situazione parziale e non comprendono tutti i casi positivi reali, che inevitabilmente sfuggono ai controlli. Nel loro complesso, comunque, questi numeri possono aiutarci ad avere un’idea della diffusione del contagio.

Il numero dei decessi è purtroppo pari a 3. Mentre le guarigioni da 24 ore cominciano ad aumentare attestando si a quota 8. Entro al prossima settimane l’auspico è che si possa raggiungere almeno un numero di 10 guariti. Per i COVID postivi assistiti nell’ambito dell’isolamento fiduciario domestico. Si attendono diversi esiti di Tamponi negativizzati. Il che fa ben sperare per il futuro dei casi meno gravi registratisi fin qui che non hanno avuto bisogno di ospedalizzazione.

I guariti salgono a 8

In questo drammatico bilancio di negatività si conta anche la guarigione dell’operatrice sanitaria dell’Ospedale Anna Rizzoli, Fanny Mattera. Negativizzata al COVID-19. L’esito della guarigione dopo due Tamponi negativi. La guarigione di quest’ultimo paziente fa salire il numero dei guariti ad 8.