Covid-19. Ischia piange la sua sesta vittima. La quinta del cluster Villa Mercede

E’ inarrestabile l’onda di decessi sull’isola di Ischia. Tre morti legati al COVID-19 in meno di 24 ore. Tutti anziani. Tutti ricoverati presso l’ospedale Anna Rizzoli Di Lacco Ameno. Tutti già degenti della RSA Villa Mercede. Ischia piange cosi la sua sesta vittima. E’ deceduta infatti un’altra anziana Paziente di Villa Mercede risultata positiva al Coronavirus ed ospedalizzata nei giorni scorsi dopo l’aggravarsi delle sue condizioni. Il decesso si è registrato intorno alle 22 di questa sera. La donna è deceduta presso il reparto COVID-19 dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. 80enne, era da tempo degente della residenza sanitaria per anziani Villa Mercede. Affetta da patologie pregresse non ha evidentemente resistito alla aggressività de virus.

Il bilancio delle vittime del COVID-19 sale drammaticamente. Si tratta del sesto decesso legato al Coronavirus ad Ischia registratosi dopo l’esplosione della Pandemia di un soggetto ospedalizzato. Cosa ancor più drammatica, dopo la morte del 70 enne diacono di Barano, ben 5 vittime su 6 di questa strage silenziosa sono degenti di Villa Mercede il cui cluster è indissolubilmente legato al disastro del’Ospedale La Schiana dove era transitata un’altra ospite della struttura di Serrara Fontana deceduta e risultata poi infetta al tampone eseguito post mortem. Da qui all’esplosione del focolaio fontanese.