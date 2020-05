Covid-19, Ischia piange la sua quarta vittima. E’ la terza del focolaio di Villa Mercede

E’ morta l’anziana paziente di Villa Mercede risultata positiva al Coronavirus dopo la cattiva gestione del contagio presso la RSA di Serrara Fontana. Un decesso, come gli altri due, che pesano sulla coscienza di chi non ha saputo gestire la gestione della residenza per anziani così come ha denunciato la presidente dalla cooperativa Civitas in diverse PEC inviate all’ASL Napoli 2 Nord.

La donna, deceduta oggi, era stata ospedalizzata lo scorso 20 aprile e porta il bilancio ischitano delle vittime del Covid-19 a quota 4. Come gli altri decessi, anche questo era un paziente del reparto Covid dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

La donna, 83 anni, originaria di Casamicciola era da tempo degente presso la residenza sanitaria per anziani di Fontana, affetta da diverse patologie, era stata ricoverata presso il nosocomio dopo essere inizialmente risultata positiva al Coronavirus e dopo che le sue condizioni si erano aggravate.

Nel frattempo, in gravi condizioni, è ricoverata un’altra paziente della RSA che desta non poche preoccupazioni.