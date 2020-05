Ischia piange la sua nona vittima. La settima del cluster Villa Mercede. Addio Francesco, avrebbe compiuto 100 anni l’11 luglio prossimo

Covid 19. Ancora un decesso. Si tratta di un anziano ospite, centenario, della RSA Villa Mercede. L’uomo positivo al Coronavirus è deceduto questo pomeriggio al Rizzoli. Era stato ricoverato questa mattina a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni. Un estremo tentativo di strappare Francesco alla morte che non è bastato. Sale a nove il numero delle vittime ischitane. La settima vittima del cluster di Villa Mercede.

Una strage silenziosa di anziani che ormai appare inarrestabile: Dalla RSA Villa Mercede 7 delle 9 morti ischitane. Francesco Mattera avrebbe compiuto 100 anni l’11 luglio prossimo,

Ischia piange ed ora dovrebbe cominciarsi ad interrogarmi su queste morti. Un’ondata di decessi sull’isola di Ischia che non si ferma. Ora appare quasi inarrestabile e quest’anno, ancora una volta, Santa Restituta, così come fu lo scorso anno, è funestata dalla tragedia.

Un 17 maggio terribile cosi come è stato questo 18 maggio. Due morti legati al Covid-19 in meno di 6 ore, 3 nel giro di 24 ore. E’ agghiacciante!

Le parole pesano come macigni dinanzi ad un’escalation di decessi che non si placa e che, soprattutto, falcidia soprattutto le nostre nonne. La morte per COVID ad Ischia è senza dubbio donna. Ben 7 morti su 9 erano di sesso femminile. Tutti anziani. Tutti ricoverati presso l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Ben 7 già degenti della RSA Villa Mercede. Mentre andiamo in stampa un’altra anziana ospite della RSA è stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Rizzoli per l’aggravarsi delle sue condizioni.