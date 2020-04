Covid-19. Ischia nuovo caso positivo sull’Isola d’Ischia. Siamo a quota 39

Continua il trend positivo dei dati sul coronavirus in Italia. Secondo il bollettino della Protezione civile scendono i nuovi contagi, per la prima volta dopo settimane al di sotto dei mille.Cala il numero delle persone decedute che nelle 24 ore appena trascorse sono 604 mentre lunedi si erano registrati 636 morti con coronavirus in Italia. Dall’inizio dell’emergenza sono decedute 17.127 persone. Sono i dati resi noti dalla Protezione civile il 7 aprile 2020. Ad Ischia dopo un weekend delle Palme orribile la settimana continua ad emettere verdetti di positività e contagi. 1 martedi a Barano ed 1 altro ancora oggi.

Ad Ischia Siamo a 39. Sono 39 i casi confermati dei contagi registrati ufficialmente (tra guariti e deceduti) alle 22,00 di ieri. Le rielaborazioni dell’ultima ora poi hanno svelato la positività di un cittadino dell’isola d’Ischia, contatto diretto di un giovane risultato tra i contagiati il 4 aprile e residente nel comune di Ischia. Quindi siamo a quota 39 complessivi. L’ultimo caso è stato ufficializzato conl’aggiornamento della sessione pomeridiana per un cittadino isolano. L’iter sulla filiera del contagio era già avviato ed è legata ad un caso di contagio già accertato nella cerchia stretta dei Colleghi di lavoro e familiari del cittadino. La sequenza riparte.

In Regione. 3.268 Positivi. È di 3.268 il numero di positivi.Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Campania aggiornato alle 22.00 di martedi 7 aprile. Quando andiamo in stampa non c’è ancora l’ultimo aggiornamento. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: Ospedale Cotugno di Napoli: 454 tamponi di cui 51 positivi; Ospedale Ruggi di Salerno: 319 tamponi di cui 18 positivi; Ospedale Sant’Anna di Caserta: 49 tamponi, di cui 1 positivo; ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: 305 tamponi, di cui 26 positivi; Ospedale Moscati di Avellino: 188 tamponi di cui 2 positivi; Ospedale San Paolo di Napoli: 62 tamponi di cui 1 positivo; Azienda Universitaria Federico II: 128 tamponi di cui 4 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 375 tamponi di cui 14 positivi; Ospedale San Pio di Benevento 57 tamponi di cui 2 positivi; Ospedale di Eboli: 68 tamponi di cui 1 positivo. Positivi di ieri: 120. Tamponi di ieri: 2.005. Totale complessivo positivi Campania: 3.268. Totale complessivo tamponi Campania: 27.784

I positivi sono 94.067, 3039 più di lunedi, ma con parecchi tamponi in più eseguiti. Aumentano di molto anche i guariti, 1.555 più di ieri, raggiungendo quota 22.837. «I contagi sono solo 880 più di ieri, mai così bassi dal 13 marzo», ha fatto sapere il commissario Angelo Borrelli. «Sull’immunità e su quanto sia protettiva e duratura ancora c’è da studiare, penso che per analogia» con altri virus «probabilmente lo sia, una volta superata la malattia, ma non abbiamo sufficiente follow up per dirlo con sicurezza», è stato spiegato al Tavolo di Borrelli che precisa: «Rispetto a ieri abbiamo fatto 33mila tamponi in più, l’Italia è uno dei paesi che fa più tamponi».