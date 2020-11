Covid-19. Il virus galoppo nel giorno di Ognissanti. 80nuovi casi ad Ischia e Procida

La corsa del Covid-19 in Campania appare sempre poi inarrestabile. Galoppa nel giorno di Ognissanti sulle isole di Ischia e Procida che nel 1° giorno di novembre contano ben 80 nuovi casi di Cornavirus. 24 positivi sono residenti a Procida, 56 sono cittadini dell’isola d’Ischia cosi divisi per comuni di residenza: 14 afferiscono i tamponi realizzati a carico di cittadini residenti nel comune di Ischia, 20 risiedono nel comune di Forio, 8 sono cittadini del comune di Casamicciola Terme, 2 sono cittadini di Lacco Ameno 6 nel comune di Barano e 6 sono di Serrara Fontana. Le isole cosi schizzano a ben 364 attualmente positivi. Si tratta in gran parte degli esiti delle indagini epidemiologiche già avviate, sopratutto, nell’ambito di cluster familiari ben definiti. I dati sono stati diffusi dall’unità di crisi regionale per il contrasto alla diffusine del coronavirus. In Campania, oggi i positivi sono stati 3.860 con tre morti: crescono anche ricoveri e terapie intensive. Il dato su 21.785 tamponi effettuati, 191 in più di ieri ma con 925 tamponi in più effettuati. Di questi nuovi contagiati, 3.686 sono asintomatici e solo 174 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 59.600 su 980.619 tamponi effettuati mentre sale a 676 il numero di vittime con i 3 decessi registrati. Si tratta di deceduti tra il 28 e il 31 ottobre. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.416 ricoverati con sintomi, 13 in più di ieri, e 170 malati in terapia intensiva, due in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 11.337 a 11.746 con 409 negativizzati in 24 ore.