Covid-19. Gli ultimi 14 positivi del 2020

Ancora nuovi contagi per per le isole. Dopo giorni di relativa calma e sopratutto zero contagi si sono registrati in questa coda di 2020 un sempre più crescente numero di contagi per le isole. Specie dopo il tanto acclamato V-Day. In questo ultimo giorno dell’anno forse più difficile della storia recente sono ben 14 i nuovi positivi: 5 casi per l’isola di Procida e 9 per l’isola d’Ischia. In questo ultimo caso 4 cittadini sono residenti nel comune di Ischia, 2 nel comune di Serrara Fontana, 1 nel comune di Forio, 1 nel comune di Lacco Ameno e 1 nel comune di Casamicciola Terme. Va detto che il numero di tamponi effettuati è sensibilmente ridotto anche se ha ormai superato i 2mila “esami“ effettuati.

Questo è quanto emerge dai numeri dell’immancabile bollettino di aggiornamento quotidiano sull’emergenza sanitaria.L’ultimo bollettino inviato dall’Unità di Crisi Regionale sui casi di Covid-19 in Campania aggiornato al 31 dicembre 2020.

Covid Campania, altri 1.554 positivi: indice in lieve aumento. I morti sono 32Giovedì 31 Dicembre 2020

Coronavirus, il bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania: 1.554 positivi (1.470 asintomatici e 84 sintomatici) su 19.003 tamponi, per un totale di 189.673 positivi su 2.035.364 tamponi; 32 morti (10 nelle ultime 48 ore, 22 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 2.844; 1.878 pazienti guariti, per un totale di 109.574. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 8,17%, in lieve aumento rispetto al 7,75% registrato ieri. I posti letto occupati sono 113 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.325 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).