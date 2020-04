Covid-19 e l’isola, il conteggio sale a 34. Due casi a Ischia, uno a Barano

Sale il conteggio dei casi positivi al Covid19 nel comune di Ischia. Una escalation ancora gestibile ma che ci arriva con un po’ di ritardo a causa dei ritardi nella gestione dei tamponi, della cattiva gestione dell’ASL territoriale e, forse, di qualche strategia di distrazione.

Nel frattempo, sono i primi cittadini a darcene comunicazione.

Dopo aver nascosto quattro casi, il sindaco di Ischia ha iniziato a comunicare i successivi casi positivi. Ecco il messaggio relativo ai 2 casi riscontrati oggi (anche se i tamponi sono stati effettuati con molti ritardi, dopo diffide penali e dopo indegni spettacoli in pubblica strada!)

“Cari concittadini, siamo a 11* contagiati: pochi minuti fa mi hanno comunicato 2 nuovi casi di positività al Covid 19. Entrambi i positivi sono in buone condizioni di salute e devono rispettare un periodo di isolamento. La comunità si stringe intorno agli ammalati e alle loro famiglie sperando in un positivo e veloce decorso. In una fase di relativa tranquillità, il nemico invisibile ha fatto nuovamente capolino! Pertanto, non molliamo, rimaniamo in isolamento e rispettiamo le prescrizioni. *(di cui 2 domiciliati nel comune di Serrara Fontana)”

Non si capisce perchè il sindaco di Ischia ci tenga a precisare il domicilio di alcuni. Forse vuol sottolineare che altrove si possano ammalare? Misteri

Di diverso tenore, e meno populista, il comunicato del Sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso. “Pochi minuti fa – scrive – mi è stato comunicato che un altro nostro concittadino è risultato positivo al Coronavirus. Fa parte di un nucleo familiare dove c’erano già stati altri casi di positività. Attualmente si trova ricoverato presso l’Ospedale “Rizzoli”. A lui vanno gli auguri di una rapida guarigione.”