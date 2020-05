Covid-19 e il mistero della Cassa integrazione a Ischia Servizi…

La crisi del Coronavirus si sente dappertutto. E anche i paradisi dello spreco e della clientela politica (leggi anche partecipate, ndr) non ne sono esenti. Una di questa è quella che gestisce la nu nel comune di Ischia. Dal primo giugno, secondo quello che racconta “Radio Monnezza”, a Ischia Servizi, la ex Ischia Ambiente, dovrebbe partire la cassa integrazione al 50% per quasi tutti i lavoratori.

E il “quasi” caratterizza il modo di fare made in Via Iasolino, ops in Via Michele Mazzella “giù alla Sciarappa”. Non staremo qui a raccontarvi i vari rumors che si sono rincorsi nei giorni scorsi, ma è curioso riportare l’ultimo in ordine di tempo. Partiamo da Ciro Cenatiempo, quello che occupa la posizione numero uno della lista nera di Andrea & co. Secondo Andrea, infatti, doveva essere il primo dei “soli” 12 o 13 a dover andare in cassa integrazione e percepire “meno” stipendio, ma la legge non prevede che il direttore tecnico non sia presente e quindi, niente cassa integrazione per Ciro. Allora, è iniziato il piano B per evitare che altri “bravi” potessero andare in Cassa integrazione.

E così, tra telefonate con la fascia, messaggi e altre riunioni sembra che Andrea e gli autisti non vadano in cassa integrazione, non per legge ma perché così ha deciso chi comanda, il fratello della Sciarappa torna a in strada e non va in cassa integrazione, quelli del magazzino che sono vicini ad Andrea o che hanno Zizzolotto che li protegge non vanno in cassa integrazione e tutti gli altri, invece, si alternano al 50%, 3 giorni si e 3 giorni no, con la cassa integrazione. La solidarietà, si sa, è una cosa che “fanno” solo i fessi e quelli che non hanno nessuno che li protegge. E con essa anche il taglio dello stipendio. Ma certi, quelli furbi e con il monte ore degli straordinari che arriva alle stelle, beh, quelli no. Quelli non si toccano, reggono il sistema.