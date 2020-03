Covid-19, Del Deo scrive a Lauro: “tariffa speciale per gli operatori sanitari”

L’emergenza che stiamo vivendo ha diversi aspetti da dover affrontare. Uno di questi è l’attenzione che dobbiamo avere per i lavoratori della sanità che, come vi abbiamo già detto, affrontano oltre ai problemi legati alla loro professione anche quelli legati alla logistica.

Nel merito, il sindaco di Forio, Francesco Del Deo ha sollecitato il sen. Salvatore Lauro, president Alilauro.

«Caro Salvatore, – scrive Francesco Del Deo – viviamo, purtroppo, in un momento storico molto particolare in cui ognuno di noi è chiamato a compiere grandi e piccoli sacrifici. Tra le professionalità che, forse, si trovano a vivere sulla propria pelle i sacrifici più grandi vi sono gli operatori sanitari.

Medici, infermieri, OSS, professionisti impegnati in prima linea presso il Presidio Ospedaliero “Anna Rizzoli” e che fronteggiano, quotidianamente le emergenze legate alla diffusione del Covid19 e non solo, si trovano, oggi, a doversi organizzare oltre che con i turni, lunghi e difficili, anche con le riduzioni delle corse dall’isola alla terraferma e viceversa.

La compagnia Alilauro – continua il primo cittadino di Forio – ha ereditato dal suo fondatore Don Agostino Lauro un grande cuore, come ha già dimostrato di averlo in occasioni precedenti ed è proprio in base a ciò che Ti scrivo chiedendoTi di applicare una tariffa agevolata (e mi riferisco ali’applicazione delle tariffe OSP per tutte le corse) ai tanti pendolari del settore sanitario che, nonostante le difficoltà, hanno deciso di non usufruire di permessi, ferie o congedi per malattia e restare al fianco di chi ha bisogno e della nostra isola .

Se puoi fare un’ulteriore agevolazione, visti i disagi che stanno attraversando, te ne sono grato e, sicuramente, te ne sarà grata tutta l’ isola.

Un senso di responsabilità e di dedizione – conclude – che in questo momento deve essere forte in ognuno di noi, come anche il senso di comunità che, come isolani, sappiamo tenere ben presente soprattutto in momenti di difficoltà come questi.

Certo di un Tuo positivo accoglimento, Ti porgo i miei più cordiali saluti”