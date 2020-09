Covid-19. Ancora un positivo a Forio. 1 test rapido positivo dallo screening nel comune di Forio

ida Trofa | Speranza e cautela restano i dogmi. Le uniche strade per tentate di andare avanti oggi ed orientarsi nel caos rinovato del COVID-19. Senza un antidoto, senza un vaccino o una cura e sopratutto senza un governo dell’emergenza il paese e l’isola sopratutto restano ancora attaccati ai numeri del contagio. Numeri che salgono. Ieri è stata ancora una giornata di contagi in aumento. L’isola d’Ischia conta ancora un caso di positività al Covid-19 nel comune di Forio che da ieri ha cominciato a testare tutti i suoi dipendenti.

Proprio dallo screening di massa avviato ieri mattina tra tutti i lavoratori del municipio è emerso un caso. Uno dei test rapidi eseguiti ha rivelato tra ed el contagio. L’uomo è stato posto in quarantena ed in attesa di tampone. I test rapidi sono stati eseguiti su base volontaria. E adesso? Proprio ora che la scuola sta per iniziare, con tutte le incognite che questo comporta per ciascuna famiglia, ecco che l’illusione di aver superato l’emergenza si infrange contro la dura realtà dei numeri.

Ovvero ancora 1 positivo a Forio. Altri 180 contagiati in Campania, 23 in meno di ieri con 328 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 7.482 test, dunque, 180 sono risultati positivi con 73 casi di rientro dalle vacanze o connessi a precedenti positivi da rientro. ​

Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 8.760 su 481.767 tamponi effettuati mentre sale a 450 il numero di vittime. In crescita anche il numero di pazienti guariti, da 4.537 a 4.568: di questi, 4.564 sono totalmente guariti e 4 clinicamente guariti là dove vengono considerati solo clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.