Covid-19, ancora un medico positivo. E’ una dottoressa della Guardia Medica

Ida Trofa | L’ultimo caso di positività al coronavirus è stato registrato nei giorni scorsi a Lacco Ameno dove è risultata positiva una donna. Una dottoressa in servizio presso la Guardia Medica ASL. Un caso non collegato ad altri focolai già accertati dopo l’esplosione della pandemia.

E’ già stato avviato l’iter per risalire alla cerchia dei contatti diretti ed indiretti del soggetto. La donna si trova in isolamento domiciliare e le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

Attesa la delicatezza della vicenda e l’opera in prima linea della dottoressa, asintomatica e sottoposta a tampone come tutti i medici ASL in via precauzionale, è stata nuovamente sottoposta a tampone (il secondo) con tutta la sua famiglia. Tra questi, il che rende il caso ancora più pernicioso da trattare, suo marito, medico di famiglia con studio a Casamicciola Terme. L’uomo è già risultato negativo al primo tampone. In queste ore sono attesi gli esiti del controtampone alla Dottoressa e a tutta la cerchia ristretta dei contatti.