Covid-19 a Lacco Ameno. Ecco il modello per la presentazione delle domande per le “misure urgenti di solidarietà alimentare”

Si informa la cittadinanza che é stato publicato l’avviso per l’individuazione dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e dei cittadini in stato di bisogno, in modo da soddisfare le necessità alimentari più urgenti ed essenziali, con priorità per i soggetti che non risultino già assegnatari di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, Rei, indennità di invalidità o accompagnamento, ecc…).

La domanda conforme al modello pubblicato qui in calce va presentata esclusivamente via e-mail o whatsup ai recapiti indicati nel bando.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare i numeri

0813330819 e 08118904170 dalle ore 8,00 alle 10 e dalle 16,00 alle 18,00.