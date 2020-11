Covid-19. 8 nuovi positivi per le isole

Il bollettino regionale del 5 novembre riporta 2 nuovi casi ad Ischia e ben 6 per Procida. In Campania, 3.888 positivi e 17 morti: 293 in meno di mercoledì con 2.116 tamponi in meno

Il giorno dopo il record assoluto con 4.181 positivi, il Coronavirus continua a macinare numeri altissimi in Campania e fa registrare 3.888 nuovi positivi su 19.568 tamponi effettuati, 293 in meno di ieri ma con 2.116 tamponi in meno effettuati.

Anche le isole di Ischia e Procida fanno registrare 8 nuovi contagi, ben 6 sono cittadini dell’isola di Procida, 2 invece sono ischitani, 1 contagiato è residente a Forio ed 1 ad Ischia.Questo il dato del Bollettino dell’unità di crisi regionale del 5 novembre. Le isole cosi salgono a 455 attualmente positivi. Ben 381 positivi risultano residenti in uno dei comuni dell’isola d’Ischia. 74 invece sono i positivi dell’Isola di Procida. Di tutti questi nuovi contagiati, 3.678 sono asintomatici e 210 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 17.761 contagiati in soli cinque giorni.

Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 73.501 su 1.051.304 tamponi effettuati mentre sale a 756 il numero di vittime con i 17 decessi registrati mercoledi. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.608 ricoverati con sintomi, 39 in più di mercoledi, e 174 malati in terapia intensiva, uno in meno di mercoledì . Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 14.386 a 14.697 con 311 negativizzati in 24 ore.