Covid-19. 5 nuovi contagi per Ischia. L’isola sfiora la soglia dei 120 casi già accertati

L’isola d’Ischia ha superato la soglia degli oltre 100 contagi da coronavirus, si avvia verso quote altissime di casi accertati. Dopo il mega contagio di giovedì con ben 37 casi registrati, l’ultimo il bollettino diramato dall’ASL ci riporta dell’ambito della normalità COVID-19. Son 5 i nuovo casi di Coronavirus accertati. I tamponi positivi riguardano 1 cittadino di Barano, 2 cittadini di Casamicciola Terme e2 di Forio.

L’isola d’Ischia sale cosi a più di 119 casi accertati. 75 casi al 20 ottobre più 2 casi il 21 ottobre, ancora 37 casi registrati il 22 ottobre (il numero più alto mai registrato) e 5 casi il 23 ottobre. Si tratta in buona parte di cluster familiari. Le autorità invitano a mantenere la calma e parlano di situazione sotto controllo. Nel mentre con l’ASL si valuta l’assunzione di nuove misure di contenimento.

Questo testimonia l’enorme relazione ed il peso, ove mai è ne fosse stato bisogno, del numero dei tamponi processati e il peso del lavoro dei laboratori privati che hanno aumentato vertiginosamente il numero di tamponi effettuati. I 5 casi riscontrati provengono dai tamponi processati dagli ospedali ASL.

Boom in Campania

Intanto è Boom di positivi in Campania, quasi mille più di giovedì 22 ottobre con 12 decessi. Superati per la prima volta i duemila positivi nella nostra regione. Si tratta di un nuovo record di positivi in tutta la Campania il cui allarme si legge nell’ultimo bollettino diramato dalla Unità di crisi della Regione. Sono 2280 su oltre 15mila tamponi eseguiti. Anche oggi tanti i decessi, 12.

De Luca ha annunciato il lockdown di tutte le attività non essenziali. E’ attesa l’ordinanza al termine di un auspicabile confronto delle posizioni della Regione con il Governo centrale di Roma.

Questo il bollettino:

Positivi del giorno: 2.280

di cui:

– Sintomatici: 100

– Asintomatici: 2.180

Tamponi del giorno: 15.801

Totale positivi: 34.305

Totale tamponi: 830.767

​Deceduti: 12 (*)

Totale deceduti: 563

Guariti: 19

Totale guariti: 9.107

​Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 98​ (+4)

Posti letto di degenza complessivi: 1.114

Posti letto di degenza occupati: 1.090 (-53)

(*) Deceduti tra il 20 e il 22 ottobre