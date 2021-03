Covid-19. 5 nuovi casi positivi per Ischia su 49 tamponi effettuati. Procida torna a zero

Scende il numero dei tamponi processati e scende anche il numero dei contagi per le isole. Il bollettino del 15 marzo diffuso dalla Task force regionale COVID-19 parla di appena 5 nuovi casi per l’isola di Ischia su soli 49 tamponi processati. Procida torna a zero contagi. Domenica 14 marzo erano ben 19 nuovi positivi su ben 113 tamponi effettuati su entrambe le isole di Ischia e Procida.

Resta alta l’attenzione, dunque, in Campania per l’improvvisa impennata dei nuovi casi positivi, anche se e ultime analisi sul covid nelle isole di Ischia e Procida mostrano dati comunque confortanti anche se con picchi di alti e bassi indicativi di una situazione ancora tutta in divenire. Le isole registrano da settimane sensibili sali scendi nel numero dei nuovi casi, ma mai oltre l’ordine delle poche decine.

Domenica l’improvvisa impennata dei nuovi casi di SARS COV-2 e poi ieri la nuova discesa. Nello specifico l’isola di Procida registra zero nuovi contagi. Mentre l’isola di Ischia registra 5 nuovi positivi su 113 tamponi cosi distribuiti per geolocalizzazione : 1 positivo a Ischia su 22 tamponi effettuati; 1 positivo a Casamicciola Terme su 6 tamponi effettuati; 2 positivi a Forio su 19 tamponi effettuati; 1 positivo a Serrara Fontana su 2 tamponi effettuati. Restano alti anche i numeri legati agli attualmente positivi con un indice di positività rilevato dall’ASL ancora fermo al 2 marzo.