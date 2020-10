Covid-19. 4 nuovi casi ad Ischia. Resta alto il numero dei nuovi positivi in Campania

Sono 2.427 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, nello specifico si tratta di 31 persone con sintomi e 2.396 senza sintomi. Le vittime da considerare dal 24 al 27 ottobre sono 17. Ischia conta 4 nuovi casi di contagio. 2 riguardano i Tamponi positivi comunicati a cittadini del comune di Ischia, 1 ad un cittadino residente nel comune di Casamicciola Terme ed 1 a Lacco Ameno. Salgono cosi a 170 i casi ufficialmente accertati sull’isola d’Ischia stando ai diffusi dall’Unità di Crisi regionale per la l a prevenzione e la lotta alla diffusine del coronavirus.

Continua dunque la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo il record di queste ultime settimane il Covid fa registrare 2.427 nuovi positivi su 11.569 tamponi effettuati Il 28 ottobre

334 in meno del 27 ottobre con 249 tamponi in più effettuati. Per comprendere la gravità di questa seconda ondata: nel primi 28 giorni di ottobre sono stati registrati 33.041 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 45.782 su 901.583 tamponi effettuati mentre sale a 624 il numero di vittime con i 17 decessi registrati ieri anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che si tratta di «deceduti tra il 24 e il 27 ottobre». Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.218 ricoverati con sintomi, 8 in più di ieri, e 143 malati in terapia intensiva, 3 in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 9.907 a 10.272 con 365 negativizzati in 24 ore.

I dati della Task force regionale

Positivi del giorno: 2.427di cui:Asintomatici: 2.396Sintomatici: 31Tamponi del giorno: 15.030

Totale positivi: 45.782Totale tamponi: 901.583

​Deceduti: 17 (*)Totale deceduti: 624

Guariti: 365Totale guariti: 10.272

* Deceduti tra il 24 e il 27 ottobre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 564

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​Posti letto di terapia intensiva occupati: 143Posti letto di degenza attivabili: 1.500Posti letto di degenza occupati: 1.218