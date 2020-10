Covid-19. 1127 contagi, 1 nuovo caso di Coronavirus a Forio

Coronavirus, superati i mille positivi in Campania. Solo il 7% dei quali è sintomatico. Torna il rischio lockdown. Nove i nuovi morti e cinque ricoveri in terapia intensiva nelle ultime ore. Il Bollettino del 15 ottobre in Campania Non porta nessuna buona notizia neppure per l’isola d’Ischia. Contagi sempre più alti in Campania e contagi sempre più alti ad Ischia dove si è registrato un nuovo caso a Forio.

Come evidenziato dall’ultimo bollettino reso noto dall’Unità di Crisi regionale. Superati i 1100 contagi Con ben 1127 contagiati anche se a fronte di oltre 13.700 tamponi. Nove i deceduti ma tale dato comprende anche i giorni passati. Torna il rischio lockdown regionale, visto che De Luca aveva parlato di possibili ulteriori restrizioni, sino al lockdown, nel caso di un differenziale tra positivi e guariti superiore a 800. Sono 8804 i nuovi casi in Italia con 83 decessi (la Lombardia supera i duemila casi).

DATI CAMPANIA

Positivi del giorno: 1.127

di cui:

– Sintomatici: 72

– Asintomatici: 1.055

Tamponi del giorno: 13.780

Totale positivi: 21.772

Totale tamponi: 723.005

Deceduti del giorno: 9 (*)

Totale deceduti: 496

Guariti del giorno: 317

Totale guariti: 8.032

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 66 (+5)

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 762 (+27)

* Deceduti negli ultimi 5 giorni ma registrati ieri