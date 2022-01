Cotrasir: violazioni hard core. Dall’Antitrust, mini multa al consorzio degli armatori

IDA TROFA | Mini multa per il Consorzio dei rifiuti speciali. 71 pagine tra sconti e potenziali errori di computo sui fatturati che non cambiano la sostanza della vicenda scritta sulle vie del mare isolane e in cui si rilevano tutte le forzature e i vizi di una procedura finita sotto i riflettori quattro anni fa.

Anni di dibatti e discussioni su una realtà grave che afferisce i nostri trasporti ed emersa in tutta la sua sostanza, nel bene e nel male, dopo la denuncia della Ambrosino, di ENI, e del comune di Barano con la sua multiservizi e le associazioni di categoria tra il 2018 ed il 2019. “Mini” se consideriamo la molteplicità di soggetti e società coinvolte che dovranno dividersi l’ammenda.

L’Antitrust ha elevato una sanzione di quasi 1,3 milioni di euro al cartello del trasporto di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli. E, con la notifica del provvedimento, già si preannuncia battaglia avverso una previsione che, di fatto, dovrebbe prevedere l’esborso del 10% del fatturato che l’armatore che non si occupano solo di rifiuti potrebbe essere pronto ad impugnare e contestare. Ovviamente è attesa una pioggia di ricorsi mentre si apre la stagione della nuova guerra sulle richieste di risarcimenti e i potenziali danni causati dall’agire del cartello ormai sciolto.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Mediterranea Marittima Spa, Medmar Navi Spa, Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro Srl, Traspemar Srl, GML Servizi Marittimi Srl e il Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti per aver “posto in essere un’intesa unica e complessa, in violazione delle norme sulla concorrenza. È scritto agli atti. Una intesa emersa a seguito delle segnalazioni e dei dettagliati esposti alla autorità stessa, tra l’altro che hanno aperto una procedura di indagine, verifiche, repliche e contro repliche lunga anni.

In particolare, un’intesa consistente nella fissazione del livello dei corrispettivi richiesti per i servizi di trasporti marittimi speciali di infiammabili e rifiuti da e per le isole campane in dispregio delle previsioni di garanzia in favore dell’utenza.

Contestualmente sono state oggetto del lavoro di verifica dell’Autorità le condizioni di operatività e di esercito delle compagnie iscritte al cosiddetto cartello.

Come si legge dalla sentenza che ha sviscerato anche le “condizioni di esercizio, nella ripartizione dei servizi e nella suddivisione dei ricavi e dei costi del migliatico sulla base delle quote storiche degli armatori”.

Le sanzioni. Un po’ per uno non fa male a nessuno

Le sanzioni complessivamente comminate sfiorano 1,3 milioni di euro, di cui: 1.032.682 euro a Medmar Navi in solido con Mediterranea Marittima, 124.226 euro a Traspemar, 81.236 euro a Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro, simbolici 10.000 euro a GML Servizi Marittimi e altri simbolici 10.000 euro a Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti. L’Antitrust si è mostrata persino magnanima con gli armatori della bandiera rossa. Le somme comminate sono il frutto, oltre che dell’errore di valutazione per il computo della sanzione per alcuni armatori, anche di uno ‘sconto’ del 30% concesso dall’Agcm in considerazione “delle specifiche circostanze in cui l’infrazione ha avuto luogo, collegate in particolare alle notevoli difficoltà del periodo pandemico”. Benché l’effetto pandemico sia sopraggiunto molto dopo gli esposti e l’avvio della procedura d’infrazione in questione.Lo stato di difficoltà in cui versa un settore non è sufficiente a escludere la applicazione della normativa antitrust, pur potendosene tener conto in sede di determinazione della sanzione.

È evidente, dunque, come quello del Golfo di Napoli fosse un cartello, ma è altrettanto evidente che l’Antitrust ha propeso per la via di mezzo riducendo all’osso la multa che da “maxi” si fa, appunto, “mini”.

In favore di Medmar, Mediterranea Marittima, Giuffrè e Lauro e Traspemar hanno posto in essere una “intesa unica, complessa e continuata restrittiva della concorrenza” per il trasporto di rifiuti speciali e dunque un cartello che ha impedito la libera concorrenza l’Antitrust ha avuto più che un occhio di riguardo.

71 pagine

71 pagine per ricostruire la vicenda e, soprattutto, l’assunto che ha prodotto gli scenari attuali.I giudici hanno sottolineato come abbia preso avvio nella primavera del 2019 dalla segnalazioni delle società Eni Spa, Ambrosino Srl, l’operatore che trasporta prodotti petroliferi da e per le isole di Ischia e Procida per conto proprio dispone anche di un deposito costiero a Ischia e per conto di altri operatori tra cui in particolare la stessa Eni, Barano Multiservizi Srl, la società in house del Comune di Barano d’Ischia per il servizio di raccolta dei rifiuti e Associazione Consumatori Utenti. Non erano bastati, prima, nel 2018 i rilievi delle associazioni di categoria.

Solo successivamente, proprio sulla base delle diverse segnalazioni ricevute e delle informazioni acquisite, l’Autorità, dal gennaio 2020 ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato a verificare se le condotte segnalate “integrassero un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990 e/o dell’art. 101 del TFUE, nei servizi di trasporto infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli, sub specie di una concertazione per la fissazione orizzontale dei prezzi e delle condizioni di esercizio dei servizi stessi”. Così come rilevato dai denuncianti interessati a far luce sulle condotte omissive dei vettori speciali in questa fase sanzionati.

La denuncia nel dettaglio

La società Ambrosino nel suo esposto segnalava che, “a partire dal settembre 2018, l’impresa GML, esercente il servizio di trasporto marittimo carburanti lungo la rotta Napoli-Procida-Ischia, aveva comunicato ai suoi clienti, compreso la Ambrosino, il subentro del Cotrasir nell’attività di bigliettazione e fatturazione; ancora , GML aveva comunicato un nuovo piano orari e nuove incrementate tariffe. Ulteriori rincari erano stati poi comunicati direttamente dal Consorzio a far data dal 16 dicembre 2018 e 1° aprile 2019”.

All’Agcm, l’operato del Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti (Cotrasir) era rappresentando ancora sotto la medesima linea d’ombra, se cosi si può dire, da una ulteriore denuncia della Associazione Consumatori utenti. Nello specifico paventando ipotetiche condotte abusive. In realtà quest’ultima aveva già provato ad evidenziare un anno prima tali rilievi in particolare “relativa a restrizioni concorrenziali di altro genere nel mercato del trasporto carburanti verso le isole del Golfo di Napoli era in precedenza pervenuta, nel maggio 2018, da parte dell’Associazione Consumatori Utenti”.

Deflagrante nel merito delle procedure è stata l’azione del Comune di Barano che l’11 giugno 2019, in rappresentanza dei sette Comuni delle isole di Ischia e Procida, sottopose all’authority “una serie di problematiche riscontrate relativamente al trasporto marittimo dei rifiuti dalle isole verso la terraferma, ugualmente esercito dal Cotrasir. La segnalazione dei municipi denunciava, anche relativamente a tale servizio, un significativo aumento dei prezzi richiesti dal Consorzio nei mesi precedenti”.

Il colpo finale da parte dell’Eni. Il colosso dei carburanti nel luglio 2019 presento la sua denuncia mirata, evidenziando come con la istituzione del “cartello” è l’unione delle compagnie di navigazione, GML e Traspemar, che “gestivano in regime di mercato i servizi di trasporto marittimo dei carburanti e dei rifiuti da e per l’isola, creando il Cotrasir questo operava in un regime di sostanziale monopolio, e aveva immediatamente e abnormemente aumentato il livello dei prezzi del trasporto carburanti, cresciuti di oltre il 300% dall’estate 2018 al mese di aprile 2019″.

Nel suo provvedimento l’Antitrust, “con specifico riferimento alle concrete modalità di realizzazione dell’intesa”, osserva che “essa si è basata su un modello concertativo unitario, fondato su precise e definite individuazioni di ruoli (e di responsabilità) dei gruppi armatoriali originari Medmar Navi/Mediterranea Marittima, SMLGL e Traspemar, anche attraverso i soggetti giuridici da questi ultimi creati e utilizzati per contribuire alla implementazione del piano concertativo GML e COTRASIR. Dalle evidenze acquisite – scrive l’Authority – è in particolare emerso che i gruppi armatoriali hanno deciso ex ante, in maniera concertata, di porre fine alle reciproche interferenze che si erano generate nel periodo 2017-2018, che avevano causato una sensibile riduzione dei livelli dei prezzi dei servizi, implementando al contrario una rigida suddivisione delle rotte all’interno di uno schema unificato e di perseguire, all’interno di tale schema e con modalità esplicitamente concordate, un progressivo e significativo incremento dei prezzi”.

Le holding e le partecipazioni

Mediterranea Marittima, holding di partecipazioni le cui azioni sono detenute da persone fisiche appartenenti alla famiglia D’Abundo, controlla con il 51% Medmar Navi. Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l. è una società che svolge servizi di trasporto marittimo di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli, di proprietà di una serie di persone fisiche appartenenti alle famiglie Lauro e Giuffré, oltre che da un’altra società appartenente alla famiglia Lauro, Alilauro Gruson Spa. GML Trasporti Marittimi Srl è una società, costituita nel maggio del 2018, da Mediterranea Marittima e dalla società GRU.SO.N. (Gruppo Sorrentino Navigazione Srl) ciascuna con una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale. GML risultava attiva nel settore dei trasporti marittimi di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli ma dal settembre 2018 e fino al luglio 2020, momento in cui è stata sciolta, la società ha operato attraverso il Consorzio Cotrasir. Tra.Spe.Mar. Srl è una società attiva nel settore dei trasporti marittimi di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli; anch’essa dal luglio 2018 e fino al luglio 2020 ha operato attraverso il Consorzio Cotrasir. La società risulta interamente controllata da una persona fisica. Infine, Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti (Cotrasir) è un consorzio per il trasporto di infiammabili e rifiuti nel Golfo di Napoli, costituito nel luglio 2018 dalle società GML e Traspemar e partecipato, a partire dal mese di agosto 2019, direttamente anche dalla società Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro. Il Consorzio è stato sciolto nel luglio 2020. Oltre al citato rapporto di controllo, l’AGCM ricorda che, pur essendo la partecipazione in GML detenuta dalla società holding Mediterranea Marittima, la società operativa del gruppo è rappresentata da Medmar Navi che, inoltre, rappresenta il soggetto che, simmetricamente a quanto faceva la altra società madre SMLGL, forniva il proprio naviglio alla società comune GML.

Pioggia di ricorsi in vista

Attesa l’immancabile pioggia di ricorsi. Avverso il provvedimento potrà essere promosso ricorso in particolare, lo stesso, potrà essere impugnate al Tar del Lazio. Quasi certamente le società, almeno quelle non dedicate ai soli trasporti speciali proveranno a contestare le sanzioni pecuniarie.

Il caso Medmar

In particolare nel caso di Medmar è evidente che ci sia una considerazione complessiva dell’attività svolta dalla stessa società e dunque del fatturato sulla base del quale è stato computato l’importo della sanzione (1.032.682 euro a Medmar Navi in solido con Mediterranea Marittima), ovvero il 10% di tutto il fatturato 2020 dell’azienda di D’Abundo.

La sentenza, scritta a chiusura di 71 pagine di enunciazioni e riepiloghi normativi e fattuali specificano nel dettaglio come si è giunti alla decisone e come alle multe e qui all’errore che sarà sicuro trampolino per appellarsi alla decisone ultima. Mentre per gli altri soggetti sono stati valutati i fatturati rilevanti (ovvero i fatturati relativi al trasporto dei rifiuti) per Medmar è stato invece valutato il fatturato totale dell’azienda che, come è noto, è composto da numerose atre attività. Una valutazione questa dell’AGCM che certamente sarà oggetto di contestazione innanzi al tribunale amministrativo del Lazio e dunque di specifica richiesta di revisione da parte degli armatori.