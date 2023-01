COTRASIR, anche il TAR Lazio lo “scioglie”. Respinti i ricorsi riuniti

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da diverse società armatoriali contro la sanzione inflitta dall’Antitrust per aver creato un’intesa anticoncorrenziale con il famoso “COTRASIR”. Le società in questione (Mediterranea Marittima Spa, Medmar Navi Spa, Servizi Marittimi Liberi Giuffré e Lauro Srl, Traspemar Srl, GML Servizi Marittimi Srl e il Consorzio Trasporti Speciali Infiammabili e Rifiuti) erano state accusate di aver deciso di non competere tra loro, di aver stabilito le tariffe da praticare e di aver ripartito i ricavi in base alle quote storiche degli armatori. Il Tar ha sostenuto l’operato dell’Antitrust, che aveva condotto un’istruttoria tempestiva e aveva correttamente qualificato l’intesa come “restrittiva per oggetto”, cioè finalizzata a impedire, limitare o falsare la concorrenza. Le società sanzionate dovranno quindi pagare l’ammenda, anche se il Tar ha sottolineato che l’Antitrust ha deciso di ridurne l’importo del 30% per evitare difficoltà finanziarie a causa della pandemia.

Con una lunga sentenza il Tar del Lazio ha riunito e rigettato i ricorsi delle società armatoriali che, grazie ad alcuni politici locali (soprattutto di Casamicciola) che non sfruttarono la concorrenza degli armatori, e ha condannato le parti ricorrenti alla rifusione, in solido, delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 6.000,00.

Gli armatori del COTRASIR, Marrazzo in testa, si erano mossi al TAR e lo faranno anche al Consiglio di Stato contro la multa del gennaio 2022 con cui l’Antitrust le aveva sanzionate per aver dato vita ad “un’intesa vietata, atteso che le imprese decidevano di non operare più in concorrenza tra loro, ripartendosi il mercato, accordandosi sulle tariffe da praticare e suddividendo i ricavi sulla base delle quote storiche degli armatori”.

Il Tar ha espresso piena approvazione per l’operato dell’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato, che ha condotto un’istruttoria tempestiva e conclusa in un tempo ragionevole. Il Tar ha inoltre riconosciuto la corretta delimitazione del mercato rilevante da parte dell’Antitrust. In particolare, il Tar ha sottolineato che l’Antitrust ha correttamente qualificato l’intesa come “restrittiva per oggetto”, ovvero come un’intesa volta a impedire, limitare o falsare la concorrenza. L’Autorità ha inoltre dimostrato che tale intesa aveva un grado di dannosità tale da rendere superflua l’individuazione degli effetti anticoncorrenziali.

Il Cotrasir non veniva utilizzato solo per ottenere economie di scala o per fornire un servizio di bigliettazione e gestione amministrativa più efficiente, ma anche per ripartire i costi e i ricavi in base alle quote storiche antecedenti al 2017 attraverso un complesso sistema di compensazioni. In questo modo, il Cotrasir garantiva a ogni società il rispetto dell’impegno anticoncorrenziale, assicurando trasparenza tra le società del consorzio in merito ai volumi di fatturato e miglia percorse. Questo ulteriore metodo di concertazione rendeva in pratica inesistente qualsiasi forma di concorrenza tra le imprese. L’Antitrust ha inoltre dimostrato in modo incontrovertibile l’esistenza di margini di guadagno”.

E, soprattuttto, i giudici del Lazio hanno confermato che l’Autorità “ha correttamente commisurato la sanzione alla gravità dell’infrazione (…) nonché al fatturato delle imprese interessate”.