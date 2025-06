Costone franoso a Cava dell’Isola, ordinanza di interdizione di aree dell’albergo

Dopo undici anni il Comune di Forio adotta l’ennesima ordinanza per la porzione di costone franoso che sovrasta Cava dell’Isola, di proprietà privata, in particolare di una nota società che gestisce l’albergo in loco.

Quest’ultima ordinanza di interdizione di alcune aree adottata dal dirigente dell’Utc – VII Settore arch. Nicola Regine richiama le precedenti e riassume l’annosa vicenda.

Con l’ordinanza del 26 marzo 2014 l’allora responsabile del I Settore ordinava alla società di «provvedere ad horas a recingere con transenne o altri idonei mezzi l’area interessato dal pericolo e di eseguire lavori di eliminazione dello stesso, ognuno per quanto di competenza».

Ad aprile dello stesso anno l’interessato aveva richiesto permesso di costruire per i lavori di risanamento del costone e a maggio aveva comunicato «di procedere lungo il primo tratto del costone di cui trattasi alla esecuzione degli interventi atti a garantire nell’immediato una prima messa in sicurezza». A giugno il Comune aveva richiesto importanti integrazioni alla richiesta di permesso di costruire, tra cui «prospetti che rappresentino le opere previste inserite nel contesto di riferimento» e «concessione demaniale marittima che conferisce titolo abilitativo per l’accesso all’arenile».

Una richiesta rimasta lettera morta nonostante la successiva diffida che in caso di inottemperanza entro il termine di 15 giorni, l’Ente si sarebbe attivato direttamente «con la massima sollecitudine per l’esecuzione in danno degli interventi necessari alla messa in sicurezza del costone di cui in premessa ed alla attivazione di eventuali procedure consequenziali di competenza dell’Autorità Giudiziaria».

Non avendo la società dato seguito nemmeno alla diffida, erano state avviate le procedure per l’intervento in danno di messa in sicurezza del tratto di costone.

NUOVA FRANA NEL 2015

Si arriva a febbraio 2015, quando l’ing. Luca De Girolamo aveva effettuato un sopralluogo sull’arenile di Cava dell’Isola al fine di verificare le condizioni del costone, rilevando tra l’altro «un nuovo corpo di frana, pressappoco in corrispondenza di quello già rilevato in occasione del sopralluogo effettuato in data 4/3/2014 ed in data 23/6/2014, in corrispondenza di un fabbricato, parzialmente crollato». Quel corpo di frana all’epoca presentava «un fronte di circa 20 m. con uno sviluppo di invasione lato mare sviluppo di circa 25 m. esso risulta causato verosimilmente dalla pessima regimentazione delle acque zenitali provenienti da monte, provenienti in particolare dalla stradina condominiale che funge da alveo strada e da una tubazione in PE che, dopo aver raccolto le acque zenitali ruscellanti sulle aree impermeabilizzate degli immobili individuati catastalmente, recapitano le stesse in corrispondenza della nicchia di distacco, provocano un tipico andamento retrogressivo del fenomeno franoso in atto accentuato dalla natura dei terreni costituita da depositi detritici debolmente cementati che, appena saturati, perdono le relative caratteristiche meccaniche con particolare riguardo della cd. “coesione apparente”».

Veniva così emessa la seconda ordinanza, con la quale si intimava alla società «di provvedere ad horas ad interdire l’accesso e l’utilizzo delle porzioni di particelle individuate in catasto per una fascia di profondità pari a 10 m. lungo l’intero sviluppo del costone a partire dal ciglio dello stesso, recingendo con transenne o altri idonei mezzi l’area interessata dal pericolo».

Con un “salto” di cinque anni si arriva ad agosto 2020, quando i responsabili dei Settori V e VII adottavano la terza ordinanza, che tra l’altro imponeva all’amministratore delegato della società «la non praticabilità dei terrazzini di mq. 30 e mq. 80 soprastanti l’area interessata dallo smottamento ed annessi all’albergo” con incarico di provvedere al posizionamento di idoneo transennamento e segnaletica” a seguito di uno smottamento di terreno avvenuto in data 17.08.2020».

LA FALESIA ATTIVA

Sono trascorsi gli anni, è cambiata l’Amministrazione e la situazione si è aggravata. L’arch. Regine infatti ora rileva «che i ripetuti movimenti franosi testimoniano il continuo evolvere del fenomeno di instabilità dell’intero costone e quindi con il possibile rischio che lo stesso interessi altri tratti, con possibili smottamenti».

A questo punto il Comune di Forio ha deciso di rivolgersi alla Struttura Commissariale per un ennesimo sopralluogo con procedura AeDEI. E le Schede AeDEI redatte dopo il sopralluogo di maggio scorso non sono per nulla incoraggianti. Viene infatti specificato che «il pericolo esterno è legato alla presenza di una falesia attiva posta a valle e prospiciente l’edificio, con evidenza di fenomeni e/o scivolamenti e conseguente arretramento del ciglio della scarpata anche a seguito dell’evento del 26 novembre 2022, che ha coinvolto alcune vie interne del lotto le quali erano già state interdette con Ordinanza Sindacale n. 11 del 10.02.2015». Ancora, «l’inagibilità per rischio esterno è legata alle precarie condizioni di stabilità della scarpata prospiciente i fabbricati e le relative aree pertinenziali, che potrebbero determinare un ulteriore arretramento della stessa. Si suggerisce pertanto la transennatura e protezione passaggi dell’area antistante l’edificio, oltre alla realizzazione di un sistema di drenaggio, allo scopo di intercettare le acque libere del piazzale e impedirne lo sversamento sulla falesia sottostante».

Infine viene prescritta «la puntellatura degli elementi strutturali lungo il limite interno della superficie non fruibile dell’edificio, allo scopo di ridurre il carico degli elementi strutturali prospicienti il limite del terrazzo».

Le schede sono state notificate all’interessato, che però nel termine dei dieci giorni non ha prodotto alcuna osservazione. L’arch. Regine si è attivato in via precauzionale a tutela della pubblica e privata incolumità, adottando la quarta ordinanza. Intimando «all’amministratore delegato della società proprietaria delle particelle catastali interessate dal movimento franoso di cui in premessa, di provvedere ad horas ad interdire l’accesso e l’utilizzo delle aree individuate ed evidenziate dalle schede AeDEI redatte dalla Struttura Commissariale e di interdire, inoltre, una fascia di profondità pari a 10 m lungo l’intero sviluppo del costone a partire dal ciglio attuale dello stesso, recingendo con transenne o altri idonei mezzi l’area interessata dal pericolo».

Ancora una volta, si avverte che in caso di inottemperanza nel termine di 15 giorni il Comune provvederà direttamente in danno. Il privato adempirà all’ordine? In tutti i casi, si dovranno poi eseguire gli interventi risolutivi di messa in sicurezza secondo le indicazioni della Struttura Commissariale.

Questo ennesimo provvedimento non segna di certo l’ultima puntata dell’annosa storia…