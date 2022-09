Così si dovrebbe vincere facile | #4WD

-11 al voto: il successo del centrodestra e di Fratelli d’Italia in particolare si consolida sempre più, al punto da offuscare non solo gli avversari ma, per quanto attiene alla Meloni, anche i suoi stessi alleati. Piazza del Duomo a Milano stracolma e tutta per Giorgia è il chiaro preludio ad un trionfo senza precedenti anche al nord, laddove in Veneto viene paventato per lei il doppiaggio della stessa Lega con un clamoroso 30%. Mentre altrove e al sud in particolare, oltre le piazze piene, capiremo presto quanto l’onda lunga del voto d’opinione al centrodestra possa far passare in secondo piano gli apparati di potere dei tanti enti locali controllati dal centrosinistra. Proprio come in Campania.

Qual è la replica del centrosinistra? Una serie di affermazioni puerili e fuori luogo nella loro stessa inconsistenza: il presidente pugliese Emiliano che vuole combattere il rischio di restaurazione di tempi andati utilizzando lui stesso un gergo da criminale, con uno “Sputeranno sangue!” confermatissimo anche a freddo che se fosse uscito dalla bocca di un esponente di centrodestra sarebbe stato dilaniato mediaticamente fino all’accusa di apologia del fascismo o del terrorismo nero; il povero -si fa per dire- Letta che, non sapendo più a quale santo votarsi, rinnega l’intenzione di governare con gli scomodi Fratojanni e Bonelli, relegandoli pubblicamente ad una mera alleanza elettorale; e come se non bastasse, sempre Letta evidenzia la necessità di una chimera assoluta come il primato del PD tra i partiti in lizza per illudere e illudersi di ottenere così l’incarico di formare il nuovo governo al posto della Meloni che, come tutti riconoscono, ha già più di un piedino a Palazzo Chigi.

Deprimente, poi, il tentativo tutto ischitano di riportare in auge Renzi e il suo centro con Calenda. Ma dopo il flop al “Calise” di sabato scorso, di certo Giosi e Domenico rinnegheranno fino alla morte di essersi contati sui voti ottenuti da “Azione/Italia Viva” sull’Isola.

E Voi, siete pronti a contribuire al cambiamento, innanzitutto andando a votare? Io non vedo l’ora!