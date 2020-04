Cos’è che ci spaventa di più? | #4WD

I nostri occhi e il nostro animo accolgono in maniera diversa le situazioni e i momenti che ci circondano. In questo periodo sto imparando a creare un distinguo tra ciò che è realmente essenziale e quel che, invece, è semplicemente figlio dell’abitudine, buona o cattiva che sia. A volte provo addirittura a immaginarmi ai tempi dei miei nonni, che hanno conosciuto la guerra e la fame, senza internet e il cellulare, la tivù, il frigo doppia porta, la dispensa fornitissima, la radio o lo stereo che ti tengono compagnia e con poca, pochissima possibilità e/o propensione allo studio o alla lettura. Eppure, in fin dei conti, erano felici, portando avanti famiglie con sette e più figli in modo dignitosissimo e trasferendo loro valori ed esperienze d’altri tempi, oggi sempre più difficili da riscontrare.

Ieri -per dirne una-, seduto al computer e guardando verso l’esterno dal finestrone del soggiorno di casa, mi sono fermato a osservare il comportamento di un uccellino bagnato che ha sostato brevemente sul ramo di una delle nostre piante, prima di fare di necessità virtù, scrollarsi l’acqua di dosso e riprendere coraggiosamente il suo volo sotto la pioggia. La stessa pioggia che per una volta, anziché ricevere tutti gli improperi del caso, arrivava propizia e nella giusta intensità per essere accolta con un insolito “benvenuta!” pensando al conforto che pomodori, melanzane, zucche, zucchine, patate e fagiolini ne avrebbero tratto.

Tutto questo, ovviamente, non lenisce la legittima paura verso quel che ci aspetta: il rischio di doverci in qualche modo ridimensionare nei nostri ritmi e nelle nostre consuetudini, o peggio ancora, l’incapacità di immaginare, alla luce dell’ottima vita che il Signore ci ha regalato fino a questo momento, fino a che punto sia sopportabile un’inevitabile crisi di incognita durata e portata e dei cui effetti, comunque sia, la nostra generazione non ha la più pallida idea?

Ma alla fine, sarà poi veramente questo il peggiore dei mali?