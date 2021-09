Cosa sono i beni strumentali: funzionalità e caratteristiche

Le imprese devono far fronte a beni e servizi per l’utente, ma dietro ad una realtà consolidata non mancano tutti gli strumenti che utilizza normalmente per la propria attività. I beni strumentali fanno parte di questi elementi e sono costi che vengono spalmati nel tempo.

Scopriamo insieme quali sono le funzioni e tutte le caratteristiche?

Cosa sono i beni strumentali

I beni strumentali possono essere definiti e suddivisi in più categorie differente. Una prima classificazione e definizione per dare una idea generica dell’argomento evidenzia questi beni come quelli che una impresa acquista per utilizzo pluriennale. Tutto ciò che gira intorno ad una azienda è un bene strumentale, come arredamento – apparecchiature – frigo – stampanti – Personal Computer – Cellulari e tantissimi altri ancora.

Per fare maggiore chiarezza, basta pensare all’immobile in affitto o acquistato oppure al macchinario che si utilizza per il proprio lavoro. Si arriva poi alle varie apparecchiature elettroniche e agli accessori che formano una realtà commerciale di beni e servizi.

Tutti questi beni sono utilizzati nel tempo e servono per la produzione del risultato finale dell’esercizio. I costi sono spalmati anche loro nei vari anni e si parla di ammortamento, soluzione scelta per non impattare sui conti dell’azienda solo in una volta. Non è tutto, oggi con le nuove norme ci sono delle agevolazioni come evidenzia questo articolo di mareconsulting.net sui beni strumentali incentivabili.

Nella lista degli incentivabili ci sono tantissimi beni strumentali di largo uso in azienda. Un esempio? Il computer è un costo ammortizzabile in 3 anni dal suo utilizzo: significa che sarà suddiviso per 3 e 1/3 partecipa al risultato finale che l’azienda deve raggiungere.

Con le nuove norme è comunque bene controllare se un bene strumentale possa essere detratto dall’azienda. Questo passo in avanti porterebbe ad un acquisto maggiore di beni. La società potrà scaricarlo dalle imposte anziché attendere i 3 anni per detrarre il costo di acquisto: un vantaggio fiscale da non sottovalutare e ignorare.

Si arriva alla definizione completa dei beni strumentali che sono: beni materiali e immateriali che saranno utilizzati da e per la gestione dell’azienda.

Come si acquistano i beni strumentali

I beni strumentali si acquistano e l’impresa può decidere se optare per:

Titolo di proprietà

Acquisto da terzi

Comodato d’uso gratuito

Leasing

Affitto

Usufrutto o costruzione in economia

Le modalità di acquisizione sono diverse e se si parla di locazione ci si riferisce ad un contratto. Questo permette al proprietario del bene di cedere il godimento dello stesso ad un locatario con pagamento del corrispettivo periodico. In questo caso non si parla di ammortamento ma si potranno comunque detrarre i costi relativi ai canoni di locazione versati nell’anno.

Come anticipato, si può ricorrere anche al leasing con la possibilità di poter utilizzare il bene dietro pagamento di canone periodico. Le spese di manutenzione e assicurazione sono già incluse nella quota. Il vantaggio è di poter utilizzare questo bene come se fosse di proprietà con la libertà di ridarlo indietro a termine contratto.