Cosa si nasconde sotto il drappo del mago? Domenica una nuova caccia al tesoro Bynight!

Tutto è pronto per una nuova edizione della caccia al tesoro ByNight via Whatsapp. Stavolta nuove sfide per chi parteciperà con la voglia di coinvolgere più generazioni e portare un po’ di serenità.

Si giocherà domenica 29 novembre dalle 18:30 alle 23:30 alla ormai immancabile “Caccia al tesoro BYNIGHT”. Il tema? “Cosa si nasconde sotto il drappo del mago?”

“Tra le prove le bellezze d’Italia il cruciverbaperto le skin di fortnite e poi prove video e canto ecc… -ci racconta Michele di Leva – Avremo più tempo per risolvere le prove Primo premio buono pizza per tutta la squadra. Trofeo Kéramos realizzato da Nello Di Leva.

REGOLAMENTO

Minimo 4 componenti anche sparsi in più abitazioni

Si gioca con WhatsApp



Le iscrizioni sono ancora aperte e termineranno domani mattina