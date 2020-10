Cosa fare se lo spazio in giardino è poco

Se avete la fortuna di poter contare sullo spazio offerto da un giardino o un terrazzo, ci sono molte cose che potete fare per renderlo più accogliente e funzionale, in base alle vostre esigenze. Dovrete quindi considerare lo spazio a disposizione: se è poco, non scoraggiatevi, perché ci sono molte soluzioni grazie alle quali mettere a punto il vostro angolo.

Vediamo insieme come organizzare al meglio questo bonus con idee originali.

Arredare con gusto

Cosa può rendere vivibile un giardino o un terrazzino? Di sicuro il giusto arredamento: non deve mai mancare un tavolino con delle sedie, tutto richiudibile, così da non occupare di continuo lo spazio già ridotto. Questa soluzione vi aiuterà anche a preservare gli oggetti dall’umidità invernale.

Se optate per oggetti in metallo, fate attenzione alla verniciatura, che deve essere a prova di pioggia o aria aperta. Lo stesso vale per il legno, un elemento gradito soprattutto in giardino: l’impatto estetico è vincente e va bene anche se avete la possibilità di inserire un divano nel vostro spazio.

Lo stesso discorso vale per gli accessori, che devono esprimere la personalità di chi abita in casa e rendere anche funzionale l’ambiente: via libera quindi a elementi come un portafrutta, a delle candele, ai cuscini e a quanto può rendere accogliente un luogo piccolo.

Se non avete idee su dove acquistare prodotti simili a prezzi bassi date un’occhiata a siti come 2 nomadi , sul quale potete trovare offerte molto valide per tutti i budget.

Vivere la natura

Considerare lo spazio è fondamentale nel momento in cui si decide di inserire delle piante all’interno del proprio giardino o del terrazzo: se è consentito, potrete piantare almeno un albero, per dare ombra naturale oppure optare per vasi con piante grasse, se avete poco tempo a disposizione e non volete occuparlo con la cura di varianti che richiedano attenzione continua.

Tenete anche conto delle condizioni climatiche, in quanto non tutte le piante possono crescere nello stesso modo e allo stesso tempo, ma hanno bisogno della giusta stagione. Se volete una copertura fissa ma non avete lo spazio sufficiente, potrete optare per un gazebo richiudibile, naturalmente dopo aver preso le misure.

Questo sistema consentirà di avere una buona ombra quando necessario, lasciando libero il posto quando non serve più.

L’illuminazione

Qui potete sbizzarrirvi con la fantasia, visto che le soluzioni in commercio sono tante e per ogni esigenza. Potrete optare quindi per i classici faretti, per le lanterne, da trasformare anche in alloggiamenti per le candele, quando non volete sprecare corrente e creare un’atmosfera molto romantica.

Se tenete non solo al risparmio ma anche a sfruttare energie rinnovabili, puntate sulle lampade che si caricano con la luce del sole e che funzionano la sera senza che dobbiate usare l’elettricità. Costano poco e durano a lungo: perfetto anche per le tasche!

Barbecue sì o no?

Non solo per il giardino ma anche per il terrazzo, l’angolo barbecue è d’obbligo non solo per gli amanti della carne ma per chi vuole delle verdure croccanti tutto l’anno, senza dare fastidio ai vicini. Optate allora per uno che non produca una quantità di fumo in eccesso, che possa arrivare fino all’appartamento contiguo.

Date un’occhiata alle soluzioni più compatte, che possono risolvere facilmente il problema dello spazio: non sono poche quelle in commercio che offrono anche più piani cottura, così da ottimizzare il posto in cui si colloca il barbecue .

Se possibile, scegliete un modello che non vi costringa a pulirlo con fatica e che consenta anche di preparare più porzioni alla volta, riducendo il tempo trascorso a cucinare, che potrete sfruttare piacevolmente in compagnia degli amici.

L’orto in miniatura

Se avete non solo il pollice verde, ma amate anche coltivare da soli i prodotti della natura, potete pensare di ricreare un piccolo orto nel giardino o sul terrazzo, così da dedicarvi a questo hobby che vi darà buoni frutti, in ogni senso.

Non parliamo naturalmente di piantare alberi da frutto o qualcosa di ingombrante: andranno bene i pomodori o anche le patate, se non volete limitare il vostro orto solo al basilico, alla menta e alle classiche piante aromatiche che fanno da accompagnamento a tanti piatti, dal sugo alle melanzane.

Riscoprire anche in questo senso la natura non potrà che assicurare al vostro angolo non solo un po’ di verde ma anche tutto il necessario per presentare portate create con il frutto della vostra fatica.