Cosa fare in vacanza, dalle spa agli incontri piccanti

Le ferie sono alle porte per moltissimi italiani, e alcuni non hanno ancora programmato le vacanze. Ecco alcuni utili suggerimenti per le attività da fare in tutto relax: dal mare alla montagna, dalla campagna alle città d’arte, ecco come divertirsi in ferie!

RIlassarsi in una spa

Dopo mesi e mesi di lavoro, relax è la parola d’ordine, e quale attività è più rilassante di un soggiorno in una spa? Un centro benessere è l’ideale per eliminare tutto lo stress accumulato nel tempo: massaggi, saune, aromaterapia e tanto altro, in base alle vostre esigenze e preferenze. Basta trovare la struttura giusta e si prospetta una vacanza in piena pace dei sensi. E se non bastassero i massaggi, alcune strutture particolari, chiamate FKK sauna club, offrono ai propri utenti anche la possibilità di intrattenersi con bellissime ragazze o uomini. Basta andare oltre confine, in Svizzera o in Austria, per trovare le migliori, recensite anche sul famoso sito Gnoccatravels.

Tour delle città d’arte

In Italia non potremmo essere più fortunati. Se il budget che avete non è quello che vi permetterebbe di andare in Asia o in Sudamerica, potete sempre decidere di risparmiare e fare un tour delle nostre più belle città d’arte. Non solo Roma, Firenze, Napoli o Venezia, ma anche le stupende Matera o Palermo. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra nord, sud e centro. Un tour in una particolare area potrebbe significare anche tre o quattro città da vedere in una settimana o due. Tra musei e monumenti, se siete appassionati di arte non c’è che da scegliere tra tutti i capolavori nazionali.

Giro in barca a vela

La città non fa per voi? Siete più interessati a una vacanza silenziosa in mezzo al mare? Niente di meglio di un giro in barca a vela. Se non avete la patente nautica, potete tranquillamente affittare una barca con tanto di skipper esperto che si occupa di portarvi in giro dove preferite. Coste e isole toscane, Sicilia, Croazia o dove volete: un tour in barca a vela è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita. Bagni in calette irraggiungibili a piedi, prendere il sole sdraiati a prua, mangiare pesce fresco cucinato in cabina: un sogno in mezzo al mare!