COS-ISCHIA. Mister Loi: “Risultato giusto. Gara molto equilibrata e con giocate di livello”

L’allenatore della Costa Orientale Sarda, mister Francesco Loi, è soddisfatto della gara dei suoi, sa di aver affrontato una squadra, l’Ischia, che non è solo una neopromossa ma ha il ruolo per dire la sua e il punto conquistato dopo la sconfitta della seconda giornata fa bene al morale di spogliatoio e ambiente. Loi cercava la risposta dei suoi ed è arrivata contro i gialloblu. Per la truppa di Buonocore, a secco di amichevoli e di gare giocate, invece, altri 90 minuti di campo e di gara che fanno background.

Mister, un tempo ciascuno. Un tempo al COS e un tempo all’Ischia.

“Una partita equilibrata. Noi meglio il primo tempo, loro sicuramente meglio. In generale, però, una partita molto equilibrata”.

Nove ammonizioni sono un segno importante.

“Le nove ammonizioni, secondo me, non rispecchiano quella che è stata la partita, una gara molto corretta. Nove ammonizioni risultano troppo eccessiva per quello che si è visto in campo.”

I due calci di rigore? Secondo lei, l’arbitro ha voluto un po’ pareggiare i conti, anche perché noi abbiamo visto solo dalla diretta, quindi abbiamo nascoste delle visuali.

“Pareggiare i conti? Secondo me il l’arbitro ha preso un abbaglio nel secondo. Si è fatto trarre in inganno dall’attaccante che è andato a terra prima, ma ci può stare un errore. Poi non l’ho rivisto, dico la verità, dal campo ho l’impressione che fosse molto, molto, molto molto in dubbio, perché si è visto l’attaccante che si lascia cadere molto prima dell’intervento del difensore. Poi, però, magari rivedendolo potrei cambiare idea. Ma ho avuto l’impressione che fosse proprio inesistente. Però ci sta. E’ stato un episodio che può aver avuto il suo peso, ma credo che il risultato, sia il risultato giusto per il valore delle due squadre. E’ stata una bella partita, secondo me molto, molto bloccata tatticamente dove, alla fine si è visto che ha prevalso chi ha provato, chi aveva voglia di giocare, cioè nel senso ha prevalso chi stava giocando di più. Ho visto due squadre che comunque hanno provato a giocare tutte e due con concetti magari diversi l’uno dall’altro, però non la classica partita di “non gioco” della serie D. E poi è ovvio che, se stai vincendo due a zero e pareggi due pari dispiace. Però, obiettivamente, per i valori messi in campo, mi sembra il risultato più giusto.

Cosa dirà martedì e ai suoi?

“Martedì ai miei dirò che abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a domenica scorsa, ma potevamo fare qualcosina meglio perché abbiamo regalato la situazione in rigore quando eravamo in possesso e vincendo due a zero, queste cose non si possono fare. Però farò anche i complimenti perché comunque i ragazzi ci hanno messo tanto impegno, tanto sacrificio. C’era tanto caldo ancora e abbiamo affrontato comunque un avversario più che valido. Secondo me l’Ischia è un’ottima squadra e questo è un punto che ci serve a far sia morale che classifica”

E voi cercavate un po’ morale dopo domenica scorsa

“Cercavamo una risposta perché siamo partiti molto bene la prima giornata, domenica abbiamo sbagliato partita e oggi ci aspettavamo di ritornare un attimino su quelli che sono i nostri livelli.

L’hai avuta?

“Sì, assolutamente. Abbiamo fatto un’ottima gara, poi ripeto, ci può stare in pareggio, potevamo vincere noi potevamo vincere loro e l’unico rammarico è non averla chiusa quando loro erano in difficoltà, perché l’ultimo minuto del primo tempo abbiamo avuto una palla clamorosa per fare tre a zero. Però il calcio è questo: quando davanti hai un avversario che non molla mai e che trova l’episodio per riaprire la partita te lo trovi davanti ai pali e alla fine fai i complimenti al nostro portiere è stato bravo in alcune situazioni. E abbiamo evitato di perdere”

Si percepisce la sua soddisfazione…

“Mettendo tutto sulla bilancia, so che il risultato più giusto per tutti sia stato due pari. Nessuno penso possa rammaricarsi più di tanto per un’occasione persa. Mi è piaciuta molto dal punto di vista dell’intensità, dell’applicazione, del sacrificio e ti devo dire anche che si sono viste giocate di un certo livello. Noi abbiamo fatto gol sullo schema di fallo laterale e loro sono stati bravi nella pressione alta. Hanno anche rischiato perché ci hanno concesso campo un paio di volte e non siamo stati bravi a ripartire, ma sono tutte cose che ci stanno”.