Corteo storico e spettacolo degli sbandieratori in onore di San Vito: tradizione, musica e colori nel cuore di Forio

Questa sera, a partire dalle ore 21.00, il cuore di Forio si accenderà di storia, tradizione e spettacolo con il Corteo Storico in onore di San Vito, il Santo Patrono, figura amatissima dalla comunità locale.

L’evento prenderà il via dal Piazzale del Soccorso, dove si radunerà il Corteo Storico Foriano, protagonista indiscusso della serata. Ad arricchire la manifestazione, la prestigiosa partecipazione del Gruppo degli Sbandieratori e Musici “Santa Rosa da Viterbo”, che sfileranno con i loro spettacolari giochi di bandiere, accompagnati da ritmi coinvolgenti e costumi d’epoca.

Il corteo, impreziosito da figuranti in abiti storici, attraverserà le vie del centro tra musica, colori e antiche suggestioni, in un percorso che si concluderà nella suggestiva Piazza San Vito. Qui, in uno scenario carico di significato e devozione, il gruppo viterbese offrirà il suo spettacolo conclusivo, un omaggio solenne e coreografico al Martire Vito, simbolo di fede e identità per la cittadinanza.

L’iniziativa, che unisce spiritualità e rievocazione storica, rappresenta un momento di forte coesione per la comunità e un richiamo per turisti e appassionati delle tradizioni popolari. Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere la cultura foriana in tutta la sua autenticità.