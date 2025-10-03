Corteo ProPal a Napoli. Isole “isolate”

Mentre continua il corteo ProPal, il porto di “Calata di Massa” a Napoli è completamente bloccato da più di un’ora e mezza. Una situazione di caos che sta mettendo in crisi i collegamenti con le isole del Golfo. Le ripercussioni: la nave Caremar delle 12.40 per Capri è partita praticamente vuota, mentre i veicoli sbarcati dal traghetto delle 10.35 da Ischia sono rimasti fermi all’interno dell’area portuale, senza possibilità di uscita.

Fra i mezzi intrappolati figura anche un pullman carico di turisti, costretti ad attendere sotto il sole senza informazioni certe sui tempi di risoluzione del blocco. Al momento, l’unica via percorribile per i passeggeri è quella a piedi: dal varco di Porta di Massa si può entrare o uscire solo senza mezzi, con i veicoli ancora “off limits”.