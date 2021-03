Corso di preparatore atletico FIGC

È stato indetto dal Settore tecnico della FIGC un nuovo bando per partecipare al prossimo corso per ‘Preparatore atletico’, in programma a partire dal 29 marzo. Le ore di lezione saranno 160, dedicate in maniera specifica a formare questa figura professionale, che si terranno in via telematica per quel che riguarda la prima parte del programma, mentre successivamente – se la situazione per via dell’emergenza sanitaria lo consentirà – le docenze verranno svolte in presenza nelle aule di Coverciano. Al termine del corso gli allievi saranno chiamati a sostenere gli esami: in caso di esito positivo della prova finale, otterranno l’abilitazione che consentirà loro di poter essere tesserati come preparatori atletici da qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati professionistici. Per consultare il bando completo e per scaricare tutta la modulistica necessaria per presentare la domanda di partecipazione (entro il 9 marzo), bisogna andare sul sito ufficiale della FIGC.