Corso di Formazione Politica, l’iniziative dell’ass. “Il Ponte della Civicrazia”

L’Associazione Internazionale “Il Ponte della Civicrazia è lieta di annunciare il “Corso di Formazione Politica” che si terrà in Ischia nel prossimo mese di ottobre.

Il Corso ha la finalità di accrescere la cultura civica sul territorio isolano al servizio del bene comune e delle istituzioni preparando il cittadino, favorendo l’educazione all’informazione delle fonti della storia politica e dell’educazione civica.

L’attività di formazione che si vuole promuovere intende realizzare “quella cerniera dialettica e civile” tra il Cittadino e le Istituzioni nel rispetto dei Diritti e Doveri.

Le lezioni si svolgeranno settimanalmente per un numero di cinque incontri. Ad una introduzione teoretica farà seguito una parte dal risvolto pratico, per un approccio concreto alle tematiche illustrate dagli esperti del settore.

La volontà è quella di coinvolgere i giovani delle scuole superiori (a partire dai sedici anni) ma la possibilità di partecipazione è aperta a tutti.

In data 25 giugno si terrà presso la Biblioteca Antoniana in Ischia la presentazione alla stampa del progetto.

A breve, inoltre, saranno pubblicati la programmazione, il calendario di svolgimento del corso e i moduli con le indicazioni necessarie per procedere all’iscrizione.

Tale esperienza formativa rappresenta un’assoluta novità per la realtà isolana e si vuole farla crescere nel tempo per renderla un appuntamento annuale.