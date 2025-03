Corso di Formazione BLSD per gli Agenti della Polizia Municipale di Forio

Il Centro Sicurezza Nazionale (CSN), impegnato da anni nella formazione su igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha organizzato con la collaborazione del consigliere comunale Salvatore Serpico, un importante corso di formazione per gli agenti della Polizia Municipale del Comune di Forio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della preparazione e della sensibilizzazione verso situazioni di emergenza che richiedono tempestività e competenza. In particolare, il corso ha come obiettivo il conseguimento della certificazione BLSD (Basic Life Support e Defibrillazione precoce), fondamentale per la gestione di emergenze sanitarie.

Il corso, della durata di cinque ore, si svolgerà in due sessioni distinte: la prima il 18 marzo 2025 e la seconda il 20 marzo 2025, entrambe dalle ore 08:00 alle ore 14:00. La sede dell’incontro sarà una sala messa a disposizione dal Comune di Forio. Durante le ore di formazione, gli agenti apprenderanno le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP), l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) e le tecniche per gestire situazioni di emergenza in modo rapido ed efficace.

Al termine del corso, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e la certificazione BLSD riconosciuta. La formazione è obbligatoria per tutti gli agenti della Polizia Municipale, suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo, che seguirà il corso il 18 marzo, sarà composto da Nello di Maio, Maddalena di Maio, Francesco Schioppa, Lisa di Massa, Nicola Regine, Francesco Calise, Giuseppe Amalfitano, Fabio Barra e Gaetano Fedele. Il secondo gruppo, in programma per il 20 marzo, vedrà la partecipazione di Salvatore Rullo, Gianluca Della Speranza, Mario Panzardi, Felicia Castagliuolo, Antonella Mennella, Nicola Savio, Giovanni Impagliazzo, Daniele D’Ambrosio, Francesco Paolo Esposito e Giovanni Luongo.

Il materiale didattico necessario verrà fornito gratuitamente dal CSN-Centro Sicurezza Nazionale. Tutti gli agenti sono invitati a partecipare attivamente e a rispettare le tempistiche stabilite, così da garantire una preparazione completa e adeguata. Questo corso rappresenta un’opportunità fondamentale per migliorare la formazione degli agenti della Polizia Municipale, permettendo loro di intervenire con maggiore competenza e sicurezza nelle situazioni di emergenza.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il CSN all’indirizzo e-mail info@csnitalia.it.

Francesco Migliaccio, amministratore CSN