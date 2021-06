Corso di formazione all’Asl, la burocrazia colpisce ancora!

Per la serie: la burocrazia in Italia colpisce ancora, anzi peggio di prima. E certamente l’Asl Napoli 2 Nord e il Distretto di Ischia, soprattutto in alcuni uffici, non fanno eccezione. L’ennesima conferma arriva dalla segnalazione di un lettore che per motivi di lavori aveva bisogno di rinnovare quello che un tempo appunto veniva definito “libretto di lavoro”. Adesso le cose sono cambiate, a quanto pare in peggio.

Racconta il lettore: «In questi giorni scadeva quello che una volta si chiamava “libretto sanitario”, sostituito oggi da un corso tenuto dalla Asl. Quindi mi sono recato all’Asl di Ischia, all’ufficio diretto dall’esimio dott. Carraturo. Il suddetto ufficio riceve il pubblico due volte a settimana, il martedì e il giovedì, e va bene, ma quello che non è specificato è che non accettano più di 40 persone al giorno per prenotare questo benedetto corso».

Dipenderà dall’obbligo di evitare assembramenti? Non sembra, a leggere quanto riferisce il lavoratore: «Quindi, arrivato lì intorno alle 9.00, mi sono visto costretto a tornare a casa perché c’erano gia più di 40 persone, tra l’altro assembrate tra l’accesso all’ufficio, le scale e l’ingresso.

Poiché la volta successiva non potevo recarmi di persona, ho chiesto a un collega che doveva anche lui rinnovare il “libretto sanitario” di portare anche i miei documenti e fare la prenotazione, e tranquillo mi sono recato al lavoro. Immaginate la mia sorpresa quando il mio collega è tornato è mi ha riferito che il dott. Carraturo, anche con fare spazientito, gli aveva detto che chi doveva rinnovare l’agognato “libretto sanitario” doveva presentarsi di persona e portare i propri documenti, altrimenti non poteva essere prenotato. Vorrei capirne la necessità».

Il nostro interlocutore quindi si pone una domanda dettata dal buonsenso: «E poi mi chiedo, perché non attivare una procedura di prenotazione via e-mail, specialmente in questi tempi di pandemia?».

Il problema purtroppo non è la pandemia, ma come funzionano gli uffici pubblici. E nemmeno le linee dettate dagli Enti preposti vengono applicate. Il lettore infatti riporta un passaggio del regolamento della Regione Campania: «Formazione a Distanza (FAD). La formazione per alimentarista può essere erogata mediante la modalità FAD dagli Enti accreditati secondo normativa regionale vigente per l’erogazione della formazione inmodalità e-learning (Decreto Dirigenziale n. 81 del 26/03/2012)».

Ma all’Asl di Ischia, evidentemente, la formazione a distanza, nonostante il Covid-19, non viene presa in considerazione… E cosa deve fare allora un povero lavoratore per seguire il corso di “rinnovo”?