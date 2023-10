Corse saltate Alilauro, Maria Celeste Lauro: “Si cerca di assicurare le partenze principali”

Gaetano Di Meglio | E’ un grande classico dell’autunno-inverno dell’isola d’Ischia: la protesta contro le corse saltate di Alilauro. Tre giorni fa ne aveva polemizzato Davide Conte con queste parole: “Corsa delle 9.35 sospesa in perfetto orario per far perdere la nave delle 8.45 a quelli come me che hanno controllato il “pallino verde” fino a poco dopo, col biglietto già acquistato online. Ovviamente le corse precedenti sono partite tutte, così come l’aliscafo Caremar delle 10.15 che sto per prendere. Alilauro Volaviamare: una lunga storia di mare, vecchia quanto il mondo, che purtroppo per noi non cambierà mai.”

Ieri, invece, lo ha messo in evidenza Antonello De Rosa che a corredo della foto della corsa delle 9.35 cancellata ha aggiunto: “Come vogliamo interpretare la cosa? Alla Lauro sono più prudenti? O gli aliscafi della flotta che vola via mare non possono affrontare le “imponenti” onde del golfo che invece la Snav non ha timore di affrontare? Chissà…”

Emanuele Verde gli fa presente che “può anche darsi che alla Snav non abbiano disabilitato le corse. È successo in più di una circostanza che non partissero non dandone però evidenza sul loro sito”.

Di questo passo, però, potremmo riportarvi un “mare” di commenti sull’argomento. Dai più reali a quelli meno puntuali fino a quelli che non “capiscono nulla”, tuttavia però, in questa discussione social, quello che ci ha colpito sono i due commenti che leggeremo a breve. Il primo è di Maria Celeste Lauro e l’altro proprio dell’account ufficiale Alilauro.

Un combinato disposto che mette in evidenza le ragioni dell’armatore che, può piacere o meno, può pensare ai suoi guadagni o meno, può fare solo i fatti o suoi o meno, ma ci garantisce quello che la Regione Campania non fa. Anzi, meglio, ci garantisce quello che la Regione Campania fa per i cittadini di Bacoli e Torregavata durante l’estate. Ma questa è un’altra polemica.

Maria Celeste Lauro replica con chiarezza: “Perché oggi il servizio è svolto solo dall’HSC Angelina Lauro, la più idonea per questa tipologia di mare. E naturalmente non può garantire tutti gli orari. Si cerca di assicurare quindi le partenze principali arrecando meno danno alle fasce sensibili e dei pendolari. Inoltre, siamo gli unici che aggiornano in tempo reale i canali informativi. Quindi, la polemica contro la compagnia è spesso più immediata e raggiunge un numero più alto di persone.”

Il post di Alilauro Volaviamare, invece, mette in chiaro altri aspetti. “Gentile Antonello, in merito alle polemiche che ha sollevato in queste ore sulla soppressione di alcune corse da parte della nostra compagnia, le rappresentiamo – al solo scopo di favorire una comunicazione trasparente nei confronti dell’utenza – che: ciascuna unità navale ha caratteristiche specifiche che la rendono più o meno adeguata ad affrontare condizioni meteomarine considerate complesse; è esclusiva facoltà del comandante decidere se effettuare o meno la partenza, previa attenta valutazione delle condizioni meteomarine e nell’esclusivo interesse della sicurezza e del benessere dell’utenza; Alilauro ha continuato a garantire, ove possibile, la continuità territoriale impiegando l’unità o le unità più idonee ad affrontare le condimeteo avverse, sacrificando contestualmente – non senza rammarico, ma con piena assunzione di responsabilità – le corse sulle quali sarebbero state impiegate unità meno idonee.”

Giusto? Sbagliato? Veritiero? Per chi scrive, la verità è una sola: fino a quando la Regione Campania non investe il giusto per garantirci la sacrosanta continuità territoriale (e quindi anche una corsa in più con il mare più agitato o, ad esempio, con una corsa in più sostitutiva con nave traghetto o nave veloce in caso di condimeteo avverse!) saremo sempre a perdere a fare il post sulla corsa che salta! 4, 3, 2 o 1 minuto prima!